Llevamos lo menos dos semanas escuchando noticias sobre el bochornoso asunto de la obtención de un título de máster, presuntamente de forma irregular, por parte de una responsable pública de notable importancia, y todos sabemos ya a lo que me refiero. Según pasan los días, las noticias que llegan empeoran un asunto que se está convirtiendo en un embrollo monumental. Cada vez es mayor la duda, y no ya sobre la responsable en cuestión, sino -y eso es lo preocupante- sobre una institución que debería estar por encima de toda sospecha, como es la universidad, y más si, como es el caso, esta es pública. Todo este lío viene a añadirle un mayor descrédito a una clase política a la que, quizás ingenuamente, se le había otorgado valores de rectitud o transparencia y comportamientos modélicos. En nuestra historia democrática, casos ha habido que representan esos valores, pero es que es tanta la persistencia de ejemplos contrarios que a uno se le va montando en la cabeza una indeseable imagen de emponzoñamiento. Y eso no es bueno en cuanto afecta a la cosa pública. Luego se hablará de desafección de la sociedad hacia los políticos o del ascenso de los populismos. Se lo ganan a pulso, y como ocurre en este caso, sin un gesto dignificante, y sí con una enloquecida huida hacia delante (en este país no dimite ni dios) que no hace más que acrecentar la duda. Pero insisto, si por desgracia, esos comportamientos nos resultan ya familiares entre políticos, que cosas así ocurran en la institución universitaria me causa un profundo desánimo. Las familias le confían una formación para sus hijos que suele conllevar un gran sacrificio económico, y el alumnado deposita en ella su ilusión y cantidad de horas de trabajo y esfuerzo. Prácticas como las que presuntamente se han dado solo pueden añadir frustración entre el colectivo, razones suficientes para demandar una aclaración de los hechos que contribuya a recuperar, aunque sea mínimamente, la confianza perdida.