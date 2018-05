Dicen que hoy es día de Feria, ese miércoles que, dicen también, es día de las mujeres en la Feria. Otro día más del calendario ocupado por algo y dedicado a alguien, a algo...a todo. Ya faltan días para dedicar. A este que esto les escribe y que ustedes, amables lectores, hoy, seguramente, no tendrán excesivamente ganas de leer porque tendrán que estar en la retaguardia por mor de la avanzadilla femenina en la Feria, eso de dedicar días a algo o a alguien, le suena ya a pobreza de ideas y a complejo mayúsculo de mentes ilustres desocupadas y con menos tejas que un cine de verano que decía mi abuela. Mala cosa es que te dediquen algo. El gran Fernando Quiñones decía, con toda la razón del mundo, que cuando, a cierta edad, te dedican algo o te hacen un homenaje es que, ya, hueles a tierra o, por eso de los tiempos modernos y de las modas postrimeros, a horno de tanatorio.

El día del alumbrao, el de los socios de la caseta - con chaqueta, pañuelo y clavel -,el de las comidas de empresa, el de los cacharritos, el de las mujeres, el de los viejos - perdón, el de los de la tercera edad, que hay que ser políticamente correcto -, el de la vuelta de Morante, el de la despedida de Padilla... Días de Feria para todo y para todos. Estupideces, también en la Feria. Para uno que ya está en época más de oler a tierra - a tierra tierra, no a TERRE de Hermés - que de oler a albero , el miércoles de Feria siempre será el día de dos asuntos importantes: el día que se levantó la copa en Eindhoven y el día que...; mejor lo dejo en mi íntimo recuerdo, no vayan a querer dedicar un día a eso que me callo. Feliz miércoles de Feria, día de las mujeres en la Feria; que, por otra parte, son las dueñas de la Feria todos los días.