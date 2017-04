Doñana y El Rocío

Vaya por delante que nunca he asistido a una peregrinación a El Rocío, o sea, que no he hecho el camino, aunque sí he estado un lunes de Pentecostés con mis queridos y añorados Reyes Magos: Antonio Páez (Melchor), y Antonio Rodríguez (Gaspar), con los que tuve el honor de compartir reinado en Jerez en el año 1999. Por tanto, no conozco las vivencias de acompañar al Simpecado por el Coto de Doñana.

Es obvio que cada peregrino tiene un motivo e interés por acudir a la romería. Algunos nos parecerán mejores y otros más discutibles, pero allá cada uno con su conciencia. Me hablan de la ida, más multitudinaria, y de la vuelta más apacible y tranquila para los que, como yo, huimos de multitudes y gentíos. En cualquier caso, las hermandades de la provincia de Cádiz tienen la suerte de efectuar el recorrido más bello, el que cruzando por Bajo de Guía se adentra por las arenas y pinares del coto asomándose a la marisma en algunas partes del recorrido. Me comentan, además, que la gente es cada vez más respetuosa con la Naturaleza, se cuida mucho el no dejar basura y el respeto a las caballerías es cada vez más considerado.

Tengo la suerte de conocer desde hace tiempo a un peregrino de a pie en la romería; Genaro Benítez Gil, el cual me ha dispuesto a conocer un punto de vista de la peregrinación que desconocía, y que me ha hecho reflexionar mucho. Genaro hace el camino humildemente, modestamente, silencioso y prudente como es él. Fruto de sus reflexiones y su arte, aparte el de la venencia, son una serie de cuadros donde se recrea el recorrido de la Hermandad de Jerez desde que desembarca en el Malandar hasta llegar a la ermita.

Pero aparte de la magnífica colección pictórica, son sus vivencias lo que creo que es interesante conocer. No me voy a anticipar, pero quien lo desee puede, el lunes 24, a las nueve de la noche, acudir a la bodega Los Apóstoles de Gonzalez Byass . "El sentir de un peregrino de a pie", es su obra. Doñana, un sendero ecológico hacia Pentecostés, es su idea. No se lo pierdan, a nadie dejará indiferente.