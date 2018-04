Educación digital

¿no sé si a estas alturas Facebook le ha comunicado ya si es uno de los afectados en nuestro país por el robo de datos? Desconozco también si le han servido las disculpas de Mark Zukerberg para no abandonar la Red Social que ha revolucionado la forma de comunicarnos en un mundo que es ya digital. Las reglas del juego han cambiado y eso nos afecta a todos, a Jerez, a Arcos, a Madrid y, como no, a Estados Unidos, país al que nos gusta mirar. Todo acaba llegando a nuestra localidad. De hecho, estoy segura de que antes de lo que nos imaginamos tendremos en Cádiz nuestro Silincon Valley pues hay muchos empresarios y profesionales de diversos sectores trabajando para sumarse a la revolución tecnológica. Y no es un sueño, sino una realidad avalada por el talento que hay en esta provincia, como quiere mostrar la iniciativa la 11Mil, impulsada por la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Pero volviendo al escándalo de Facebook, tengo que reconocer que en mi caso aún no me he dado de baja confiando en que sirva para poner coto a la barra libre, pues las redes sociales ofrecen grandes oportunidades como herramienta de trabajo. Igualmente, son muchas los beneficios que aportan un buen uso de los datos, pero debemos ser conscientes de que éstos están siendo utilizados también con fines maliciosos. Los datos se han convertido en el oro del siglo XXI y no todas las compañías los manejan con la misma ética profesional, obviando que éstos deben servir para mejorar nuestra calidad de vida. El caso Cambridge Analytica puede ser tan sólo la punta del iceberg. De momento, en Europa contamos ya con el Reglamento General de Protección de Datos que comenzará a aplicarse el 25 de mayo con la intención de poner orden en la vorágine tecnológica. Empresas y organizaciones se enfrentan a multas millonarias. Pero de nada servirá adaptarnos a la nueva regulación europea, con la reforma de la actual Ley, si ésta no viene acompañada de un Pacto por la Educación que incluya entre sus prioridades la educación digital, porque nosotros somos los primeros responsables a la hora decidir qué información damos y dónde la damos.