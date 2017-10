España, ayer, hoy y siempre

Ayer se celebró el día nacional de España, a quienes muchos denominan el día de la hispanidad, misma que el diccionario de la RAE define como el conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos, por lo que habría que incluir a todos los países que han formado parte de esta nación a lo largo de la historia. La grandeza de España y de sus gestas, sobre todo en ultramar, la dotó de un gran renombre en el viejo continente. Pero en el nuevo, en aquél que Cristóbal Colón descubrió por casualidad, España permanece a través de su lengua y de la enorme tarea de evangelización que realizó.

Triste resulta ahora ver los esfuerzos de algunos insensatos por dividirla. Pero no me voy a detener en ello. Hoy quiero recordar a la España que conocí desde niña, cuando con pocos años fui capaz de identificarla en un mapa, cuando me tuve que aprender los nombres de todos sus reyes, cuando disfruté degustando sus sabores y sobre todo, cuando mi abuelo se empeñó en que amara la zarzuela.

Con el tiempo, me di cuenta del legado de España en Hispanoamérica, sobre todo en Nueva España, a donde en 1524 llegaron personajes tan entrañables como fray Martín de Valencia que zarpó de Sanlúcar de Barrameda al mando de once frailes que con el tiempo fueron conocidos como los doce apóstoles de México. Ellos eran Francisco de Soto, Martín de Jesús (o de la Coruña), Juan Suárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Ribas, Francisco Jiménez y los hermanos legos Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Todos ellos entregados a una vida de servicio que ha pasado desapercibida en su tierra natal, donde han sido relegados al olvido, lo mismo que tantos otros.

Es una pena que ahora pululen personajes de toda índole que destacan por su ignorancia, por su irreverencia y por la falta de amor a su patria. Una patria vapuleada por nacionalismos acérrimos que lucha por mantenerse unida y que necesita recordar lo que fue y lo que legó.