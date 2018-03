Existieron tiempos mejores

No existen en la calles de Jerez excelentes ejemplos de retablos que magnifiquen las imágenes del Lunes Santos de la ciudad. Los pocos que existen o son producto de ese manifiesto mal momento en el que se encuentra la pintura cerámica o bien no son excelsos ejercicios de buen hacer o acertada elección de los artistas. Me inclino más por esto último, lo que indica un claro desconocimiento y mala información en el seno de las Hermandades y Cofradías en esta materia - como en muchas otras -. No obstante la realidad es la que es y, desgraciadamente, el oropel está por encima de lo verdaderamente sustancioso.

Rescatemos dos retablos cerámicos de las Hermandades del Lunes Santo, dos piezas dedicadas a Dolorosas con cara de Niñas. La Hermandad de la Candelaria posee dos retablos cerámicos en la fachada principal de la Iglesia de Santa Ana. Más antiguo el de Nuestro Padre Jesús de las Misericordias; pero con no demasiada entidad creativa; sobre todo en lo que se refiere a la disposición de fondos y a la elección de colores, dominando, con poco argumento plástico, los tonos morados que, aunque color de la corporación nazarena, poca solvencia aporta al conjunto de la obra . Es infinitamente mejor la hechura del Cristo que procesionará esta tarde; ese Moreno de la Plata que cautiva y que, con su triste expresividad, su gesto pausado, su mirada penetrante y su policromía de morenas tonalidades, manifiesta una realidad artística consecuente. La obra de Paco Pinto y Manolo Prieto desarrolla un potencial artístico que sobrepasa a la mayoría de las obras nuevas, tan igualitarias y con tan miméticos desarrollos buscando, no se sabe demasiado bien, qué. La obra titular de la Hermandad de la Plata tiene un tirón especial que no pasa desapercibido en la ciudad.

Mayor trascendencia posee el retablo de María Santísima de la Candelaria, obra del año 2006, de José Jaén. La obra tiene una buena estructura compositiva, acertada distribución de los elementos y un dibujo claro que transmite, sin reveses, los rasgos que definen a la imagen titular de María Santísima de la Candelaria; imagen que, como todas las de Manolo Prieto, destacan por su particularidad, su valentía, sus finísimos rasgos y esa personal manera de tallar que tenía el genial Sacri y que, desgraciadamente, sólo nos ha dejado dos piezas en nuestra Semana Santa; la otra la de María Santísima de la Concepción Coronada. De nuevo, se hacen presentes las pocas luces de algunos que buscan fuera, para traer, vulgaridades, cuando, aquí, manifiestamente, se encontraba uno de los últimos grandes.

No he encontrado un retablo cerámico con la excelsa y soberana imagen del Cristo de la Viga. He indagado entre antiguos Hermanos Mayores y no me han dado pistas de su existencia. Probablemente los haya pero al no estar visibles en las calles, pierden su sentido y primitiva función de altar callejero para que los fieles oraran cuando los templos se encontrasen cerrados. Sería muy importante que esa imagen titular de la Hermandad con sede en la Catedral tuviera un buen retablo que se ofreciese al pueblo en todo momento. Su importancia como obra de arte eterna bien lo vale. Sí, poseemos una pieza cerámica con la otra titular de la Hermandad, Nuestra Señora del Socorro, aquella histórica Virgen guapa que es copatrona de la ciudad. El azulejo se dispone en una esquina de una casa cercana a la antigua iglesia Colegial y fue donado por los costaleros, con motivo de cumplirse veinticinco años de ser los quien la portaran por las calles de Jerez. Posee todos los argumentos compositivos habituales en este tipo de obras: una tradicional orla barroca pintada que enmarca a la imagen con sentido y rigor pictórico. Destacan los atrevidos colores apastelados que dan originalidad al conjunto. El dibujo de la imagen es rotundo y aparece con evidentes signos de similitud con el modelo. El conjunto se cubre con característico tejaroz de tejas blancas y azules y se ilumina con dos faroles de forja.

Retablos de Lunes Santo de Jerez, que declaran que el pasado aportó mucho más.