¡Feliz Feria!

Acaba una semana en la que hemos visto como unos fiscales sospechan que un secretario de estado avisa a gente investigada para que se esmere con las pruebas, y otros dicen que de lo dicho, nada. Eso sí, nadie abre una comisión de investigación, nadie dimite, todo el mundo aguanta el tirón y tras la tempestad llegará la calma y a vivir que son dos días. ¡La leche! Entretanto el país sigue con casi una de cada cinco personas en edad activa paradas y buscando empleo. Y con millones de trabajadores, especialmente los jóvenes, con contratos basura, y otros muchos con contratos de pocas horas y trabajando más horas que el reloj de la puerta del sol. Por no hablar de la cantidad de becarios, no solo en restaurantes, sino en la universidad, en centros de investigación científica y médica, en centros de investigación del cáncer, etc. que malviven con becas de mierda. Eso cuando las tienen y no constan como voluntarios haciendo méritos. Las trabajadoras siguen ganando un 30% menos que los trabajadores, y siguen padeciendo el puñetero techo de cristal. Pero eso sí. Todos estarán más tranquilos tras la ardua dedicación de nuestros políticos. ¿A solucionar eso? No hombre, no. Pero tranquilos, que ya han dispuesto reorganizar el Valle de los Caídos, lo que nos deja mucho más tranquilos a todos. Y además se va a acabar con la cosificación de la mujer. ¿Pagándole como a los hombres, dándoles las mismas oportunidades? No, todavía, no. Pero sí dando por sentado que si van de paragüeras o salen anunciando un biquini, no se valora su intelecto. Por cierto una duda políticamente incorrecta pero que me han planteado y no he sabido responder: las mujeres que se operan para ponerse botox, hialurónico y esas cosas en la cara o que se hacen un aumento de pecho para encontrarse más atractivas ¿se autocosifican? Joé, que lío esto de la cosificación. Pero en fin, ya queda menos para que algún día se hable de medidas para erradicar la pobreza, el abuso laboral, salarios dignos e igualdad de oportunidades. Así que alegría y brindemos por ello... ¡Feliz Feria!