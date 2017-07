Flamenco de verano

El verano es tiempo de flamenco desde que hace poco más de sesenta años los miembros de la Hermandad de los Gitanos de Utrera y una buena reunión de cabales se juntaran en torno a un potaje. Sin saberlo, crearon un modelo, el de los festivales, que, coincidiendo con la etapa de revalorización del flamenco, se extendería por toda la geografía andaluza. En su proliferación ya no quedaban manjares con que nombrar a los eventos: caracolá, berza, parpuja, yerbabuena… Cada localidad estaba obligada a tener su cita asociada, en tantas ocasiones, al buen yantar y beber. Flamenco y diversión para una noche de verano, aunque no en todos los casos, que siempre existieron lugares distinguidos por su admirable respeto y ritualidad. Otro de los rasgos que definieron con el tiempo a estos eventos fue el crecimiento de sus carteles... hasta el alba. Este modelo, del que fue buen ejemplo el festival recientemente celebrado en la plaza de toros, tuvo su tiempo de esplendor en la década de los sesenta, setenta y hasta ochenta del pasado siglo, pero se agotó provocando en su caída la desaparición de muchos festivales. Los que han subsistido hace también años que tratan de reinventarse o de buscar un formato acorde con los tiempos y que, a la vez, los identifique. Se hace necesario en estos casos imaginación y -¡ay!- también presupuesto, capítulo escaso en los tiempos que corren. En cualquier caso, soy de la opinión de que lo que no cabe es la reedición de los viejos errores, si se tienen como tales aquellos interminables carteles, hoy a todas luces inasumibles económicamente. Nuestra Fiesta de la Bulería, una de las más veteranas, cambió y amplió su formato el año pasado con, en más de un caso, un resultado artístico excelente. Este año lo vuelve a intentar contando mayormente con la fuerza creadora de artistas de la tierra. A la espera de los resultados, valga la apuesta frente a la repetición de esquemas pretéritos que parecen mantenernos anclados en el tiempo.