Frente a DoñanaConvicciones y oportunismo

El viento que llega a Sanlúcar de Barrameda huele a madero incinerado. Son las consecuencias del incendio que sólo hace dos semanas calcinó más de 8.000 hectáreas de matorral y arbolado en el entorno de Doñana. Los especialistas nos hablan de la capacidad de resistencia del bosque mediterráneo, de sus mecanismos de regeneración forjados durante miles de años de evolución. No lo ponemos en duda, pero mientras tanto persiste este aroma a casa quemada. Deberíamos no quitarle importancia al asunto, a no ser, claro está, que se quieran tapar algunas vergüenzas políticas.

Cierto es que el incendio fue aprovechado por todo tipo de demagogos que se apresuraron a buscar conspiraciones y simbiosis entre pirómanos y plutócratas, pero eso no quita que no se recuerden los muchos peligros que asedian a un espacio natural que es ya uno de los últimos símbolos de resistencia ante esa gran ola de cemento, plástico y alquitrán que recorre nuestro litoral. La sobreexplotación de los recursos debido a la agricultura y el turismo, los proyectos de alguna multinacional energética, el cortoplacismo de alcaldes y políticos en general… Doñana es una última trinchera, si cae ya sabemos lo que viene después: infraviviendas playeras, campos de golf insostenibles, olores a depuradora, chiringuitos con cabezones de Buda, algaidas convertidas en basureros... Hay un populismo turístico, urbanístico y medioambiental del que se habla poco, que afecta tanto a la derecha como a la izquierda y que ha confundido el mandato bíblico de dominar el mundo con convertirlo en una cloaca. Al menos deberíamos conservar Doñana para poder decirles a nuestros nietos cómo era el mundo antes de la invención de la autopista, los pesticidas y el turismo de ricos y pobres, tanto del bronceado jugador de golf como del tatuado y musculado pelotari playero.

El propio Caballero Bonald ha contado alguna vez cómo, al contemplar el horizonte de Doñana desde su chalet de Montijo, empezó la escritura febril de Ágata ojo de gato, sin duda la mejor ficción novelesca sobre el Coto, que debería ser lectura obligatoria en los colegios, no sólo por su reivindicación literaria de la tradición barroca andaluza, sino también por su tratamiento de este espacio como mito. Al igual que los norteamericanos tienen el horizonte imaginario del Far West para recordarles que son un pueblo de pioneros, nosotros deberíamos preservar Doñana para que nos repita al oído que hubo una época en la que el mundo fue hermoso.

Resulta estimulante la capacidad y gusto de los políticos franceses por la teoría y por la escritura. De los aciertos gubernamentales obtenidos en los últimos días por el presidente Macron, sus partidarios resaltan envanecidos que todo estaba ya programado y, sobre todo, escrito y publicado, al alcance de quienes hubieran querido leerlo. Lo realizado hasta ahora, tan bien acogido por votantes e instituciones, ha respondido, pues, con precisión a lo prometido, como cabía esperar de sus convicciones. Otro buen ejemplo de búsqueda de una rápida publicación para sus reflexiones colectivas lo están dando los antiguos componentes de Nuit debout, aquel amplio movimiento de indignados parisinos que eligieron la plaza de la República como escenario de sus debates en 2016. Contrariamente a la movida española de la Puerta del Sol, aquellos franceses no aceptaron ser vampirizados y transformados en un partido político, pero precisamente por ello mismo han mantenido un rico espíritu combativo con ideas y propuestas que llenan periódicamente los escaparates de las librerías francesas. Su rechazo de la militancia orgánica no ha significado la disolución de las expectativas puestas en el movimiento. Y cada poco tiempo la prensa y la revistas especializadas se hacen eco de sus debates. Continúan, por tanto, con vida y con esta rica producción intelectual mantiene el calor de sus convicciones.

En cambio, en España, la mayoría de los dirigentes de los partidos escriben poco o nada. Ni siquiera aquellos más necesitados de difundir públicamente reflexiones que justifiquen sus nuevas propuestas. Sorprende, a este respecto, que Podemos, un partido que pretende apoyarse en nuevos parámetros ideológicos, no haya elaborado más allá de cuatro trazos de relleno en los programas electorales. Y otro tanto podría añadirse del actual secretario del Partido Socialista, al que muchísimos ciudadanos le reclaman que explique, de una vez, el planteamiento teórico y programático latente en su repetida alusión a una España plurinacional. Pero ni unos ni otro, entregados a la política vaporosa de la imagen, quieren escribir. Hablar compromete menos y la retórica verbal ayuda a los faltos de convicciones. Además, mantener el discurso político en una deliberada ambigüedad también ayuda, porque permite desplazar la intención hacia un lado u otro según lo reclamen las circunstancias exteriores. Es lo que se suele llamar la táctica del oportunismo.