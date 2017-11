Esta semana era complicado escoger entre la lista de asuntos que, con mi lápiz y papel, cada día voy anotando para no olvidarme de lo verdaderamente importante en mi próxima cita con el lector. Ayer tuve que decantarme por uno de ellos. Cada una de las columnas estaba escrita en mi mente esperando la hora de ser plasmada en el papel. Finalmente, ante la imposibilidad de elegir, he optado por aprovechar este espacio para dar las gracias a cada uno de sus protagonistas por ser un ejemplo en nuestras vidas. Permítanme empezar por los que desgraciadamente, sin quererlo, se han ganado nuestro respeto y cariño, por enseñarnos que, ante la violencia, no caben las mismas armas, a pesar de sentir un dolor que sólo ellos conocen. Gracias a todas y cada una de las personas que siendo víctimas de la violencia de género son capaces de transmitirnos ese ejemplo. 45 mujeres y ocho niños asesinados en lo que llevamos de año. No son datos, son personas a las que les arrebataron sus vidas. Gracias también a todos los que luchan por erradicar un problema que es de TODOS. Gracias a los padres de Juan Holgado por no tirar la toalla en un crimen que ha sido un auténtico desastre en la investigación. Veintidós años después el caso ha quedado sin resolver tras prescribir el delito. Mil gracias a sus padres por seguir intentando que cambié la legislación, estoy segura de que su lucha no caerá en saco roto. La pena es que aún no se haya conseguido, pese a que el puro sentido común nos dice que los crímenes jamás deberían ser archivados cuando el asesino está en la calle. Pero esta semana también hay que dar gracias a aquellos que, además de situar a la provincia en lo más alto, nos ayudan a conseguir nuestras metas. Gracias al maestro Padilla. Nos dijiste que volverías a los ruedos, tras perder la visión de un ojo, y lo cumpliste. Hoy te retiras siendo el número uno en el escalafón, pero, sobre todo, lo haces siendo el mayor ejemplo de superación. Tuya es ya la frase: Si crees en ti, puedes conseguirlo. Y Gracias a nuestro Chef del Mar, Ángel León, por haber traído la Excelencia a la provincia porque eso es lo que significa la tercera estrella Michelín.