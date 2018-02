Eso de "hacer política" es el remedio más invocado para solucionar el problema del separatismo catalán. Y se dice que no se hace y que se intenta suplir, mediante la severa aplicación de las leyes vigentes. Lo de juzgar y ejecutar lo juzgado es misión de los tribunales, mientras que la política corresponde hacerla a los gobernantes, con esa ausencia de la actividad política que se constata y que se ha convertido en un lugar común se está criticando al Gobierno. Pero el problema catalán no es de hoy, sino que comenzó en los años 80 con acciones coincidentes, como son la enseñanza en las escuelas, la propaganda en los medios de comunicación públicos y privados(sobre todo, en TV3 yCatalunya Radio) y la ausencia del Gobierno de la nación. Algunos, cuentan como 4º factor al F. C. Barcelona. Por tanto, la crítica no es exclusiva al PP y Rajoy, sino que la comparte el PSOE. Señalan algunos estudiosos del problema catalán que el presidente Zapatero, prometiendo e incumpliendo que se aprobaría el Estatuto "que viniera de Cataluña", fue un agravante de la cuestión.

Esta ausencia de la política ha permitido -dicen- que los independentistas sean una sola voz. Puigdemont ha actualizado la vieja acusación de Artur Mas (el peor políticos que ha dado Cataluña en 100 años, en opinión de Josep Piqué) de que "España nos roba" y dice que quieren ser un Estado para construir un mejor país, porque el español es un "Estado incumplidor, que no paga lo que debe y se lleva lo que no es suyo". El mencionado Piqué, en compañía de Borrell y el Notario Carreras, señalan la política que se debió hacer y que no se hizo: sentar bases de entendimiento, sumar voluntades para articular una alternativa amplia al nacionalismo que reflejase la pluralidad de la sociedad catalana. También Aznar, en su fundación FAES, pedía fortalecer una sociedad civil que no quiere que el independentismo usurpe su sentimiento de identidad. Hasta aquí los remedios, que no se han podido o sabido aplicar, porque el problema se agravó con la declaración unilateral de independencia y la continua violación de las leyes. Para ello, los tribunales son el único remedio.

En el programa de Ana Rosa Quintana se han leído los mensajes de Puigdemont, que reconoce que "el plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad que gracias a eso puedan salir todos de la cárcel, porque sino el ridículo es histórico" renuncia ¿Es su renuncia a la investidura? Mientras esta no se produzca, seguirá vigente el denostado pero eficaz artículo 155.