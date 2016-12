"Hallaréis un Niño envuelto en pañales" (Lc 2,12)

Hace dos mil años, Jesús, el Mesías esperado, el Hijo de Dios, se hizo hombre igual en todo a nosotros menos en el pecado. Dios no ha querido enviarnos ya más mensajeros, sino que Él mismo ha querido hacerse hombre para decirnos lo que con todas nuestras palabras es imposible narrar, para mostrarnos en su propia divinidad humanada lo que con todas nuestras imágenes no conseguiríamos mostrar.

Aquello que sucedió hace más de veinte siglos en Belén no ha dejado de suceder en la historia de los hombres cada vez que hemos abierto la puerta a Dios para que pasase a nuestra casa y a nuestra intimidad. La profunda belleza del portentoso misterio de la Encarnación toca nuestros corazones y abre nuestros ojos espirituales a la verdad que cambia nuestras vidas y transforma el destino de todos los que creemos y proclamamos el nombre de Emmanuel, Dios con Nosotros, Jesús, Hijo de Dios hecho hombre.

No es la historia lejana de algo que sucedió hace muchos siglos, sino la narración de algo que sigue sucediendo en nosotros y entre nosotros. Belén nos sigue mostrando un Dios cercano, que no es enemigo del hombre y que desea nuestro bien. En la ternura de un Niño, Dios se hace presente para indicarnos el camino en medio de la adversidad, para abrazar a toda la humanidad con un deseo de amor profundo hacia ella, invitándola a buscar valores tan fundamentales como la humildad, la justicia, la paz. Para que en este mundo haya sitio para todos, todos tengan un hogar, una mesa donde comer y se pueda experimentar ese amor profundo al que puede alcanzar todo ser humano.

La Navidad viene a llenar de gozo nuestros corazones para que no sucumbamos a las tristezas que las dificultades de la vida generan en nosotros. Como afirma el Papa Francisco, "la Navidad nos habla de la ternura y de la esperanza. Dios, al encontrarse con nosotros, nos dice dos cosas. La primera: tengan esperanza. Dios siempre abre las puertas, no las cierra nunca. Es el Papá que nos abre las puertas. Segunda: no tengan miedo de la ternura. Cuando los cristianos se olvidan de la esperanza y de la ternura se vuelven una Iglesia fría, que no sabe a dónde ir y se enreda en las ideologías, en las actitudes mundanas".

Es en Belén, por tanto, donde podemos encontrar la respuesta a muchos de los interrogantes que se nos plantean, porque allí encontramos la LUZ. Nuestros pobres ojos humanos deben mirar al Portal y acostumbrarse poco a poco a esa Luz que nace pobre y nos trae el mensaje de paz que sólo podrá fructificar en nosotros si somos "hombres de buena voluntad"; si sabemos dar cabida en nuestra vida al prójimo que necesita de nosotros y llama con su sola presencia a la puerta de nuestro corazón. Abriendo nuestro corazón, tenemos también nosotros la posibilidad de contemplar el milagro de ese niño-sol que, viniendo de lo alto, ilumina el horizonte y nos presenta a un Dios cuyo amor es más fuerte que las tinieblas y nos mira con ojos llenos de afecto, enamorado de nuestra pequeñez. No he encontrado palabras más bellas para expresar esta convicción que las dichas por el Papa León Magno (430-461): "que nadie se considere excluido de esta alegría, pues el motivo de este gozo es común para todos; nuestro Señor, en efecto, vencedor del pecado y de la muerte, así como no encontró a nadie libre de culpa, así ha venido a salvarnos a todos. Alégrese pues el justo, porque se acerca la recompensa; regocíjese el pecador porque se le brinda el perdón; anímese el pagano porque es llamado a la vida... No puede haber lugar para la tristeza cuando nace aquella vida que viene a destruir el temor a la muerte y a darnos la esperanza de una eternidad dichosa."

En estas Navidades os invito también a mirar hacia la Sagrada Familia de Nazaret, porque como decía el Papa Beato Pablo VI, podemos aprender de Ella "su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irremplazable que su pedagogía y lo fundamental que es su función en el plano social".

Pido al Señor que en el próximo año 2017 podamos experimentar en nuestra propia vida el fruto del nacimiento de ese príncipe de la Paz que se hizo niño para nuestra salvación. Acojamos con el cariño con los que lo acogieron José y Maria a ese divino niño en nosotros y entre nosotros para que la navidad continúe como luz durante todo el año.

A todos os deseo una Feliz Navidad.