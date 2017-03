Hermano, viste la túnica

YA llegaron los días para desempolvar los altillos, sacar las fajas, las molías, los pantalones de cargar, los capirotes (enrejados o de cartón), las túnicas de sarga o los antifaces de terciopelo. Daremos lustre a las hebillas de plata de nuestros zapatos negros y descolgaremos de los cabeceros de nuestras camas la medalla de nuestra hermandad. Pero también habrá quien, a no ser que quede justificado por alguna razón de salud u otra fuerza mayor, no contemple en su hoja de ruta vestir el santo hábito nazareno. A buen seguro que acompañará a su cofradía, sin lugar a dudas, desde que la Cruz de guía encare el dintel del templo hasta que el último músico de la banda deje de soplar los metales. Este hermano habrá visto avanzar su cortejo desde los recovecos de nuestro Jerez más histórico, luciendo orgulloso el pin de su corporación en la solapa.Ahora bien, desde el respeto y el cariño más fraternal que desde mi condición de cristiana y cofrade me merecen todos los que empleen un ápice de su tiempo en leer estas humildes líneas, invito a todo aquel hermano de cualquier cofradía, que reflexione por un instante lo que conlleva y lo que significa vestir la túnica de su hermandad. Desde la experiencia, puedo decir que es la forma más intensa y más hermosa con la que nos podemos sentir identificados, aunque sólo sea por unas horas, con las diferentes advocaciones de nuestros Sagrados Titulares (Consuelo, Misericordia, Esperanza, Salud, …). Somos sabedores de que el hermano de fila no contará con reconocimientos por llevar una serie de años haciendo su estación de penitencia, aunque a veces los riñones lleguen también algo rotos cuando te sientas en las bancas de tu iglesia de regreso. Aunque no hay mayor satisfacción, eso sí, que enjugar el llanto de la Madre con tu sola presencia en el cortejo, sentirte agarrado a las manos atadas del Señor o ayudarle a soportar el peso del recio madero. Eso, señores, no tiene nombre, son momentos, sensaciones y sentimientos que hay que llegar a vivir para entender esta “bendita locura”. La túnica nazarena se ceñirá a nuestro cuerpo revistiéndonos de promesas, de plegarias, de gratitudes por favores concedidos. Daremos un testimonio público de fe alumbrando el caminar de Cristo y María, dejando una estela de cera derretida que testimoniará nuestra presencia en las calles. Pero hay algo que tiene que ser el centro de todas estas experiencias vividas en torno a nuestro hábito, y es el respeto al mismo. Antes de revestirnos debemos tomar conciencia de lo que vamos a hacer y a vivir a nivel personal y espiritual, y a su vez lo que vamos a representar junto con el resto de nuestros hermanos.Por eso, no lo dudes, viste la túnica de tu hermandad, ella te espera, y sentirás el inmenso orgullo de pasear tu devoción bajo el anonimato de tu antifaz.