Huelga mariana

Habrá echado sus números, el cardenal Osoro, él que es muy matemático. ¿Le traerá cuenta decir que la Virgen secundaría la huelga de mujeres? ¿No es osado imputar esa opinión a María Santísima, teniendo en cuenta la controversia sobre las reivindicaciones y las demandas oficiales de la huelga, que incluyen defensas del aborto, exigencias de laicismo y alegatos LGBTI? ¿Acaso Osoro tiene hilo directo con la Señora? Por el maravilloso Magníficat y las otras palabras que ella dice en los Evangelios, no se extrae una postura necesariamente a favor.

Supuse que se trataba de un desahogo más mediático que meditado, y pensaba dejarlo correr (a Osoro). Sin embargo, un maravilloso tuit de Nur (@adharisen) centró la cuestión: "Pues como el día 8 haga la Virgen huelga de cuidados se desata el Fin de los Días". Supe, nada más leerlo, que tendría que rellenar el resto de los caracteres necesarios para un artículo a la buena de Dios, pero que ese tuit mariano lo ponía yo sobre el pedestal de mi columna y le encendía la vela de mi devoción. Disculpen, por tanto, el relleno, que no tiene importancia, y paladeen la jaculatoria 2.0 y ortodoxamente apocalíptica de Nur.

Respeto la libertad de todos de hacer huelga, pero, en efecto, querido tuitero desconocido, espero que la Virgen no nos deje de su mano ni siquiera esas horas, por la cuenta (Osoro será de otro tipo de cuentas) que nos trae. ¿Tendrá algún religioso partidario de la huelga problemas de conciencia de rezar sus avemarías el día 8? A fin de cuentas (esta vez las del rosario), las avemarías ponen a la Virgen a trabajar: "Ruega por nosotros pecadores ahora". ¿Osará Osoro rezarle a la Virgen el jueves?

Yo tenía fijado en esa fecha un examen y lo voy a quitar para que ninguna alumna que quiera ponerse en huelga se sienta cohibida, ni siquiera mínimamente. Así que supongo que los que crean que la Virgen está por la huelga y crean en el dogma de Asunción y en su bondad y en el poder de la oración, harán huelga de súplicas a Nuestra Señora, porque si se lo piden, ella trabajará, quiera o no.

Yo no estoy preparado para pasarme un día sin avemarías. Me hacen falta y tengo mis dudas sobre la asistencia a la huelga de la Reina del Universo. Con todo, no me atrevería a afirmar nada tajantemente. Por criterios teológicos, sobrenaturalmente, y también porque ¿no esconde cierto micromachismo esto de decidir nosotros lo que harían ellas?