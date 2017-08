últimamente no soy muy aficionado a esto del 'facebú'. Me parece una pequeña galería de las filias y de las fobias en la que poco me importa dónde, cuándo y cómo se toman las copas largas aquellos que después despacho por la calle Larga con un "me alegro de saludarte". Lo más fuerte que vi en esto de las redes sociales fue a un tipo que posaba junto a su mujer tres minutos después de haber parido una preciosa criaturita. Ahí estaba el neonato junto a su mamá tras la batalla del parto mientras su padre aparecía con un ridículo sombrerito de plástico transparente. Una pasada.

Pero sí hay algo que me entretiene de esta red social en particular. Cada día, te chivatea quién celebra su cumpleaños. Es el momento para frotarme las manos y observar el conjunto de personas que casi caprichosamente se asocian de por vida a una fecha. He conseguido ver a uno de Podemos junto a una chica de las nuevas generaciones populares. Y también en una ocasión comprobé cómo un violento animalista cumplía años el mismo día que Enrique Ponce; que es el torero más 'anti' si tenemos en cuenta la cantidad de indultos que lleva a sus espaldas.

Es curioso cómo el 'facebú' hace tabla rasa y asocia a gente, de manera caprichosa, que están en las antípodas del pensamiento y de la vida. Una verdadera igualdad sin tener que acudir a la doctrina del perro y la flauta. Se trata de un juego con el que cada mañana me gusta espabilar porque me recuerda a la ruleta rusa; eso sin contar que también soy un poco voyeur. Por cierto, que cuando escribo esta columna han cumplido años Leo Galán y Marcos Perla. Ambos trabajan en la radio. Parece que el destino ha querido jugarme una mala pasada. Felicidades a ambos. Pero les prometo que si practican alguna mañana, podrán comprobar que esta columna tiene sentido. Aprovecho para felicitar también a Carmen y a Mariano. Ni tan siquiera tienen conciencia de la existencia del otro.