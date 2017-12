No tengo ni idea de qué impresión pueden llevarse las personas que nos visitan, extranjeras o no, si tienen la desgracia de verse obligados a ir a la comisaría del Arroyo a poner una denuncia por cualquier motivo. Imagino que tendrán que pellizcarse varias veces o preguntar a algún agente para asegurarse de que están en España y no en algún lugar remoto de África o Asia; en cualquier república bananera de Sudamérica de esas que salen en las películas, con la oficina colapsada de humo, un ventilador mugriento en el techo, y un funcionario medio borracho y corrupto, de camisa sudada y puro descomunal en la boca, que atiende al denunciante con una mueca de hastío y pasotismo a la vez.

Y es que lo de la comisaría de la Policía Nacional de Jerez no es nada nuevo, pero desde luego, clama al cielo. Uno entra por allí y ve esas paredes desconchadas, el suelo hecho polvo, el mobiliario de algunas de sus dependencias de hace 50 años y me pregunto dónde irá el dinero de nuestros impuestos y, por otro lado, si es justo que unas personas que tienen el trabajo de velar por nuestra seguridad se merecen trabajar en semejante pocilga.

La respuesta es no, claro. Y encima hay que dar gracias de que el otro día, cuando un techo de escayola se desplomó, no pillara a algún policía, algún funcionario o usuario por allí, sino estaríamos hablando, además de la infamia de una comisaría en estado vergonzoso, de una desgracia.

Tampoco parece, por otro lado, que el 092 está mucho mejor. Bueno, si se pasan por las dependencias de El Almendral, la cosa no mejora demasiado. Aquello no está viejo, está que se cae. Y según denuncian los mismo sindicatos policiales y los agentes, los coches patrullas están de mierda que se caen, y viejos que es un verdadero milagro que anden.

No sé, si es por ellos, me siento protegido, pero no parece que uno y otro cuerpo trabajen en las mejores condiciones para atendernos. A ver si la comisaría conjunta ve la luz pronto, porque a veces Jerez parece un pueblo de Afganistán.