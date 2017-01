Inocentada municipal

N style="text-transform:uppercase">o sé si el Día de los Inocentes fueron víctimas de alguna broma. En mi caso tengo que reconocer que llegue a caer hasta tres veces. Mi hermana quería hacerse de rogar a su llegada a la casa de mi madre para pasar el Fin de Año y mientras aparcaba el coche en la puerta comentaba por el grupo familiar que iba a retrasarse unas horas tras haber pinchado. Mi respuesta fue inmediata: que faena, lo siento. Unas horas más tarde le daba la enhorabuena a un compañero tras anunciar en facebook con un titular bien montado que había sido fichado para presentar un programa en la televisión andaluza -tengo que decir que no llegue a pinchar la noticia por falta de megas y, por tanto, no pude ver que era una inocentada-. La tercera fue por la tarde al decirme mi hijo que había perdido el tren. Casi me da algo. Les cuento esto porque ese mismo día llegue a pensar que la mayor inocentada de la jornada era la rueda de prensa ofrecida por la alcaldesa Mamen Sánchez para hacer balance del año 2016. Sin duda, el día elegido no fue precisamente el más acertado teniendo en cuenta que ha sido un año marcado por la parálisis y el bloqueo municipal en un Ayuntamiento completamente arruinado con más de mil millones de deuda.

Al repasar la prensa a medio día el titular que recogían algunos de ellos sonaba más bien a broma de mal gusto: "El Consistorio había dejado de ser un problema para la ciudad", según palabras de la propia alcaldesa. A partir de ahí tuve claro que el resto de la rueda me iba a aportar poco al análisis del año pues creo que es un tremendo error no reconocer el estado del Ayuntamiento. La alcaldesa debía tener claro a estas alturas del mandato que los ciudadanos quieren que se les cuente la verdad. Esta fórmula no falla en política ya que el ciudadano está harto de que le hagan falsas promesas y en el caso de Jerez ya han demostrado con creces que son capaces de comprender la situación de su Ayuntamiento y arrimar el hombro cuando hace falta. Esperemos que en 2017 no caiga en el mismo error o, al menos, elija otro día para hacer un balance que poco se corresponde con la realidad.