Jerez seguirá en la 'pole'

Está por ver que el enésimo proyecto de circuito en este país salga adelante, esta vez en Carmona (Sevilla). Desde que empezó a funcionar en 1986 el Circuito de Jerez han sido muchos los trazados que se han proyectado en España, desde Finisterre al Cabo de Gata. Unos consiguieron salir adelante con más o menos fortuna y otros no han pasado de los planos. Y mientras, el de Jerez ha seguido siempre ahí, con el valor que supone ser el favorito de los aficionados al motociclismo por su historia, su ambiente y la oferta turística de ocio y de costa de la provincia de Cádiz. Es más, gracias a las sinergias que crea el Circuito de Jerez, hay otros circuitos cercanos que se benefician albergando pruebas menores, bien de aficionados o para test de marcas.

El jerezano es un circuito que, gracias a la buena gestión de sus responsables y a la inversión realizada con el esfuerzo de los jerezanos a través de sus impuestos, está ocupado al 100% todo el año y no puede atender muchas peticiones. Ahí es donde puede rascar algo Sevilla como ya lo vienen haciendo Ronda, Huelva o el Algarve. Y gracias al esfuerzo de todos los andaluces, desde hace años es la sede del Gran Premio de España de Moto GP, pues sin la contribución de la Junta sería imposible pagar el canon denecesario a la FIM. No tendría ningún sentido que ahora llegase otro circuito, sevillano, almeriense o cordobés, a arrebatar lo que durante tanto tiempo ha costado mantener a jerezanos y andaluces. No aprovechemos esto para hacer confrontación política y no creemos controversias absurdas, por favor. Sin bajar la guardia y sin dejar de apostar por recuperar la F-1.