La Juventud no sólo necesita resembrar el césped

Que el campo de La Juventud se parece cada vez más al centro histórico de la ciudad no es nuevo. Ya no sólo es la grada más antigua la que posee innumerables desperfectos que han obligado a su acotación, sino que la más nueva tampoco vive sus mejores tiempos. No hay más que mirar sus accesos, más parecidos a una de las pruebas de aquel mítico programa televisivo de la década de los noventa, 'Humor amarillo' que a otra cosa. No estaría mal un repaso para adecentar instalaciones deportivas.