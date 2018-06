O sea en vulgo sutileza jerezana: el cementerio. Lo del kilometraje viene porque es el KM. 4 de la carretera de Jerez a Cortes de la Frontera. Recuerdo, en mi infancia, cuando por esa parte, nuestra ciudad terminaba en la 'Zua', una casa de peones camineros donde se leía: "A Cortés 101 Km." Era la primera población que, por el Este, se llegaba desde nuestra urbe. Cuando se construyó la carretera no existía Estella del Marqués, ni la Barca de la Florida, y San José del Valle apenas era un caserío serrano.Cuando se pasea por nuestro cementerio no puedo comprender el miedo que a algunas personas les produce el camposanto. Es un lugar bello, tranquilo, donde se respira paz y los trinos de las aves, sobre todo, fringílidos que crían allí, te transmiten un equilibrio mental intenso. La costumbre española de plantar cipreses es para acercar la tierra al cielo, y en otras partes de España: Galicia, Asturias y en países de raíces celtas: Bretaña, Gales, Irlanda, Cornualles, se plantan tejos (Taxus baccata) árbol mágico que guía las almas hasta el cielo.

Por cierto, curiosa costumbre la de separar a los difuntos por religiones. Si en vida los diferentes cultos producen problemas a la Humanidad, me parece increíble que en nuestro cementerio a los difuntos también se les separe. Hay una parte musulmana y otra cristiana, que a su vez se divide en católicos y protestantes. Todas estas religiones enseñan que el cuerpo encierra el alma y esta se libera a la hora de la muerte. Por eso no me imagino yo esa separación. Porque, digo yo, ¿no será para impedir que un difunto convenza a otro para que cambie de bando? No me imagino a las almas saltando las tapias para cumplir esta labor de proselitismo funerario.

En cualquier caso, les recomiendo que sigan la costumbre que reza en el refrán: "Quien va a un entierro y no bebe vino, el suyo viene de camino". He hecho caso religiosamente la tradición y no he pasado un solo enterramiento sin tomarme una copa. De oloroso seco, para más detalle.