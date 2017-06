Lectura agridulce de la selección en Macedonia

Queda un mundo. ¿O es que dos meses y medio en fútbol no es un mundo? Más todavía cuando se trata de una especie de tiempo entreguerras, entre una temporada y otra. Es un espacio de tiempo sin fútbol, lo que acrecienta la falta de conocimiento. ¿Cómo llegarán a ese Día D que es el 2 de septiembre los contendientes? ¿Seguirá España con su buena filosofía de fútbol? Mejor dicho, ¿estarán sus componentes al nivel adecuado?

El partido con Macedonia dejó unas dudas que pueden llevar a la inquietud. Con el caudal de fútbol que el equipo español ofreció en el primer tiempo, la renta de goles fue ínfima, de ahí que el gol macedonio nos colocase en la cuerda floja para que el último empellón local nos pusiese de los nervios cuando no quedaba tiempo para nada. Lo mejor es que el equipo dio muy buenas sensaciones en el primer tiempo y que ganó; lo peor, la falta de efectividad que evitó rematar la faena antes.

Como se preveía, el billete para el Mundial que se expende en la taquilla G sólo tiene dos demandantes. España e Italia llegan igualados, pero los nuestros aventajan en cuatro goles a los transalpinos, lo que nos da una ventaja que sería peligroso verla como decisoria. Hasta el rabo suele ocurrir que todo sea toro y lo cierto es que todo el pescado, y a expensas de ulteriores posibles tropiezos, se venderá el primer sábado de septiembre en el Santiago Bernabéu.

Italia, como preveían hasta los que no presumen de augures, le dio sopas con honda a Liechstenstein, que no sé yo qué pintan países como ese en la carrera hacia el Mundial. Son cuatro goles los que ahora le saca España a la Squadra azzurra, pero eso no debe contar, pues lo único que puede valer es derrotarlos en el rodeo madridista. Queda demasiado y ahora debemos dejar las preocupaciones para cuando no podamos aguantar más, que hay que ver lo que será ese duelo.