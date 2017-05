Luxemburgo como ejemplo

EL otoño, Una reciente y muy generosa invitación de los amigos del Círculo Cultural Antonio Machado de Luxemburgo, organizadores del Festival Flamenco de Esch-sur-Alzette, ha revivido en mí una cuestión recurrente. Se trata de la antigua contradicción que resulta del hecho de que el flamenco es la manifestación artística que más nos identifica como país lejos de nuestras fronteras, y que este recibe una consideración que suele estar muy distante de la que tiene en nuestra propia casa, donde todavía imperan viejos resabios antiflamenquistas. Y cuando se viaja, esa contradicción se hace más palpable: nos tratan infinitamente mejor fuera, no cabe duda. Es más que posible, claro está, que esta percepción se deba al buen hacer de los citados amigos de Luxemburgo y de sus socios en ese país (la Kulturfabrik) en la organización del evento. Las limitadas palabras de esta columna no dan para describir el cuidado y el esmero que ponen en el empeño. Desde la misma programación, donde, desde su nacimiento –y han cumplido doce ediciones-, dan cabida a jóvenes valores en equilibrio con nombres consolidados. Y, tradicionalmente, han tenido, por cierto, muy buena vista y gran acierto en sus apuestas. He observado, en cualquier caso, que tanto unos como otros artistas van a ese festival con la ilusión de quien se sabe en casa, tal es el trato atento, rozando la familiaridad, que reciben. Resulta, pues, consecuencia lógica que, sintiéndose así, su entrega a la hora de actuar sea especial y los resultados artísticos espectaculares. Me ha llamado mucho la atención la numerosa audiencia y la calurosa acogida de un público que no es especialmente profano, más bien al contrario. La combinación y reunión de elementos adquiere carácter mágico por momentos, pero, más allá de cualquier magia, está el trabajo cierto de estas personas que, con tan espléndida dedicación, dignifican el arte flamenco de manera admirable. Mi agradecimiento, y sé que el de todos los flamencos que por allí pasan, es, lógicamente, infinito.