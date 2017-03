Maltratrador desde la cuna

No sé si ha sido una casualidad o una señal que me toque escribir esta columna el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que hay mucho que decir y mucho que reflexionar. La lista de reivindicaciones es larga, por eso, prefiero centrarme en la que debe ser la prioridad en la lucha por la igualdad: La violencia de género. No podemos seguir viendo cada día cómo mueren mujeres cuyo único error fue entregar su vida a la persona que supuestamente creían amar.

Este año celebramos el Día de la Mujer con un triste y amargo titular: 2017 comienza con la peor cifra de mujeres asesinadas por violencia machista desde 2008, el peor año de la década. Este aumento es un claro aviso de que algo está fallando en una sociedad que debe asumir que el problema es de todos. Por muchas medidas que aprueben las administraciones y por mucho que se esfuercen las Fuerzas de Seguridad del Estado en la prevención y protección, la violencia de género no va a cesar mientras no atajemos el problema en su origen, y éste no es otro que la educación, la cual debe comenzar en la cuna. Prepararse para ser padres no es preparar una bonita canastilla para el bebe, ni montar un precioso cuarto lleno de peluches; prepararse para ser padres es aprender a educar en igualdad y el manual no es otro que la educación en valores, con dos principios básicos: respeto y tolerancia. Si no somos capaces de enseñar esto a nuestros hijos estaremos formando a futuros maltratadores. En el manual de padres tampoco caben distinciones entre hermanos por razones de sexo. Desgraciadamente, la cultura machista sigue existiendo en muchos hogares españoles y sólo a través de la formación se puede acabar con ella. En un día de reflexión tampoco quiero terminar sin hacer mención a las vergonzosas e irresponsables declaraciones del eurodiputado que ha justificado que las mujeres ganen menos "porque son menos inteligentes". Este alarde de superioridad por parte de un parlamentario, que a estas horas ya debería haber dimitido, no hace más que animar a esos cobardes machistas a actuar de manera hostil contra sus víctimas.