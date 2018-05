Mantener a Carvajal tiene visos de error

Son palabras de Julen Lopetegui, de ahí su importancia. "Carvajal va a pelear por estar en el primer partido", ha dicho el seleccionador nacional, invicto por cierto seleccionador nacional. O sea que el aluvión de laterales que irá a Rusia lo tiene crudo para jugar. Odriozola, Azpilicueta, incluso Nacho se preguntarán que qué es lo que tendrán que hacer para optar a ese flanco derecho de la zaga que sin Carvajal queda desnudo.

Carvajal cayó lesionado el 26 de mayo y los médicos ya han dicho que tiene para tres semanas con la propina de que el riesgo de estas lesiones a recaer está comprobado. Resulta que ese primer partido de España es el 15 con Portugal, con lo que faltará un día para que se cumpla el tiempo que los médicos dictaminan. Otra cosa es que no se aclara si esas tres semanas son para empezar a entrenar o es el tiempo ideal para que juegue a plenitud física, he ahí una incógnita.

Hubo una vez in illo tempore que el seleccionador decidió llevar al Mundial a un futbolista con problemas musculares, en la espalda concretamente. El futbolista fue a dicho Mundial, pero no llegó a recuperarse, lo que hizo que una plaza se amortizase de forma gratuita. Lo que pasaba es que ese futbolista era Alfredo di Stéfano, no Carvajal, por lo que se asumía el riesgo de llevar a un jugador en precario. La Saeta era fundamental, lo que no creo que sea el caso.

No me parece acertada la decisión de Lopetegui de mantener en la convocatoria a un futbolista que no podrá preparar el Mundial adecuadamente. Considero, incluso, una falta de sensibilidad con los que ansiosos guardan lista de espera. Quizá sería más lógico buscar una alternativa para Busquets o un ariete corpulento. Lo único que me chirría es que se acometa el ajuste fino para el Mundial con una pieza que no está claro que pueda ser utilizada a plenitud desde el primer día.