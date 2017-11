Lo sabía, pero lo he visto claro en una reseña de Fernando Aramburu al último libro de Francisco Javier Irazoki, titulado Ciento noventa espejos. Allí ha escrito textos en prosa poética con ciento noventa palabras cada uno, ni una más ni una menos. Explica Aramburu que "la experiencia demuestra que, al menos en materia estética, por muy arbitraria que sea una decisión, esta se convierte en norma desde el mismo momento en que empieza a ser aplicada". Y pone el ejemplo sublime del soneto, que, de disposición arbitraria, ha cristalizado en una forma excelente de la poesía, clásica, o sea, actual, o sea, eterna.

El cumplimiento de la norma acaba siendo un catalizador estético, misterioso. El esfuerzo por cumplirla es recompensado con creces. Las diecisiete sílabas del haiku no me dejarán mentir. Pasa incluso con los artículos de prensa, que tienen que limitarse, en mi caso, a 2.400 caracteres con espacio. Hay cierto margen, pero yo me empeño en ceñirme al número exacto. Aunque a menudo sale una coma de más o de menos por ese prurito de la exactitud, tengo comprobado que los textos mejoran, dentro de mis posibilidades, tanto cuando hay que quitar palabras como cuando hay que añadirlas. Mejoran sumando y restando, porque mejoran obedeciendo.

Esta lección estética nos da, como tiene que ser, una lección ética reflejada en el espejo (o en los ciento noventa de Irozaki). La creación crece -se duplica- con la humildad, lo mismo que en la vida. El viejo lema "Nobleza obliga" también se puede y se debe leer en el espejo: "Obligación ennoblece".

La lástima de la libertad libérrima que nos loan en todos los lugares es que nos corta las alas para que no nos pesen, y nos complica el vuelo. Lo dijo muy bien el mismísimo Alberti en unos versos en los que la fuerza de la sangre le arrastró a cierta revuelta reaccionaria: "Mi libertad es estar preso,/ ceñido a ti, gustosamente./ Mi barco zarpa nuevamente/ para ir más lejos, de regreso".

Hoy nada exige más libertad que la obediencia, porque todo te ordena desobedecer. Lejos de mí quejarme de estos tiempos, porque, aunque sean confusos, también son excitantes. El valor intrínseco estético, ético y cotidiano de la obediencia siempre será el mismo, pero ahora, además, tiene un sabor rebelde. Miguel d'Ors nos habla de "la aventura del orden", dentro de la cual hay que incluir, en un capítulo principal, "el alto señorío de la obediencia".