Oír a las víctimas y a los ciudadanos

Soy un populista punitivo, lo siento. Porque así (y cosas peores) llaman a quienes creemos creemos proporcional y justa la prisión permanente revisable para los asesinos de menores de 16 años o personas especialmente vulnerables por razón de edad, enfermedad o discapacidad, violación seguida de asesinato, asesinatos cometidos por miembros de organizaciones criminales o terroristas, asesinos múltiples, magnicidas, genocidas y cuantos hayan cometido crímenes de lesa humanidad. El Gobierno quiere ampliar esta medida a los casos en los que no se revele el paradero del cuerpo de la víctima, el asesinato de secuestrados, el empleo de elementos químicos o residuos nucleares para causar la muerte y los incendiarios que actúen sabiendo que pueden provocar víctimas. Considero razonable sobre todo el primer caso. No nos olvidemos de los padres de Marta del Castillo, cuyo asesino lleva años torturándolos y burlándose de la Policía.

El portavoz de Jueces para la Democracia se opone arguyendo que es "contraria a la Constitución" por "vulnerar el derecho a la reinserción y reeducación del penado" y que "se asemeja a la cadena perpetua". No es cierto. La libertad del penado dependerá de la valoración objetiva de su proceso de reeducación y sus posibilidades reales de reinserción. Atención a las palabras "objetiva" y "reales". De lo que se trata es de aclarar a qué estamos llamando reeducación y reinserción. ¿Sólo al cumplimiento de la pena con los generosos descuentos contemplados por la ley? ¿El etarra que tras cumplirla sale de cárcel orgulloso de sus crímenes y recibiendo homenajes de sus compinches está reeducado? ¿Y el violador o pederasta asesino? ¿Y el padre que asesina a sus hijos para vengarse de su ex pareja?

Óscar Puente ha asegurado que le parece "terrible" que el PP "utilice a los muertos y a las víctimas para hacer política". ¿De quienes se rodean los políticos que claman por la memoria histórica? De los hijos y nietos de los asesinados por el franquismo. ¿De quienes se rodean los pacifistas para su no "no a la guerra"? De las víctimas. Ni los muertos ni las víctimas están siendo "utilizados". Se pide una más severa justicia para los primeros y se atiende la reclamación de las segundas. Entre el 70% y el 80% de los españoles apoyan la prisión permanente revisable. Dos millones de ciudadanos acaban de firmar pidiéndola. No se trata de venganza, sino de justicia.