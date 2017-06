Me pregunto para qué se hacen tantas elecciones si después el ganador no quiere gobernar y prefiere suicidarse. Gobernar se ha convertido en algo agonizante que como el amor en el romanticismo lleva continuamente a la muerte. El ganador que no quiere gobernar tiende a suicidarse en las urnas, con un "tú me diste la vida, tú me la quitas" para salvar su honor. Tiene algo de harakiri filosófico.

Le pasó a Renzi en Italia mediante un referéndum sobre la reforma constitucional, a Cameron y a May con el Brexit. Le pasó al PSOE consigo mismo. Todos se apuntan al "Esto es pa matarse" y se matan. Por si alguien piensa que es una simple llamada de atención, nos avisan de que si pierden se irán, y, claro, pierden todos porque la gente no es que este muy encariñada con los políticos y votan matando.

Estoy muy harta de tanto referéndum, de tanto duelo ridículo y previsible provocado por gente irresponsable. Quien no quiera gobernar que no se presente. Si nos queréis, morirse, pero dejadnos en paz, debería decir el pueblo soberano al que no paran de preguntar cosas sin sentido en lugar de coger el toro por los cuernos, con la de toros que hay que enfrentar en estos momentos. En las campañas electorales se debería hablar de la otra vida. Del que hará usted cuando se invente un referéndum y lo pierda.

Los catalanes que siempre han sido los españoles más europeos, ya han inventado su propio veneno para morir a gusto. Ellos quieren su referéndum de independencia que estoy convencida que perderían. Una muerte inútil más. Aunque en verdad parece que los catalanes sufren un déficit de atención y lo que más ilusión les hace es preparar el referéndum para que se lo prohíban. Si no, no tiene gracia. La suya es muerte de mentirijillas como la de esos suicidas que toman pastillas y se van corriendo a que le hagan el lavado de estómago. Sólo quieren darle un disgusto a su madre, un susto grande.

Menos mal que tenemos a Rajoy que no piensa en el suicidio por nada del mundo. Para qué, pudiéndose hacer el muerto y deseando los demás suicidarse. Por más que le griten "un, dos, tres, pollito inglés", él estará impertérrito haciéndose el muerto mientras los demás caen. No hay quietud más letal para los demás que la suya. Dicen que los problemas se le terminan pudriendo como a un muerto en vida hasta quedar en tierra, en humo, en polvo, en nada. ¿Qué ser mortal puede competir con un zombi?