¡Palabrita!

Escribo estas líneas mientras contemplo por la ventana de la consulta cómo se va llenando la zona del botellódromo habilitada para los días de Feria en una las esquinas del González Hontoria. Bueno, le llaman zona de esparcimiento juvenil, pero en realidad quiere decir zona de borrachera y otros menesteres, creo. Pienso en la ley esa que quieren poner de multar a los padres de menores que beban alcohol, y ya estoy viendo el año que viene a la gente de Montoro poniendo una caja registradora a la salida del botellón. Claro que también la pueden poner a la entrada, pues cuando ves la cantidad de gente muy, pero que muy joven, que se acercan por las avenidas Domecq o del Ejército con las bolsas llenas de botellas, ya sabes de qué y a dónde van. Pero bueno, lo importante para quienes han diseñado ese espacio, es que ahí no molestan a la gente que está en la Feria. Lo que ocurra con los bares, restaurantes, o garajes urinarios cuando no otras cosas, de los alrededores, se supone que es problema de quien los padece mientras en la Feria todo esté bien. Pues vale. Eso demuestra lo que nos preocupa la salud de los jóvenes y las intenciones de quienes no tan jóvenes pululan por el lugar vendiendo todo tipo de productos más allá del alcohol. Pero eso sí, que no molesten Feria adentro. De Feria afuera, que se apañen los afectados que es solo una semana al año ¿no es eso?. También he podido ver el despliegue de efectivos de limpieza a primera hora de la mañana para que no quede prueba alguna de lo ocurrido durante la tarde noche anterior, y se me ocurre que alguien podría hacer el favor de ampliar el dispositivo aunque solo fuese por unos días y darle un flete a toda la ciudad, y no solo al parque y la avenida. Jerez lo agradecería, y los jerezanos y jerezanas ni te cuento. Pues eso, que ya puestos, si se puede hacer el esfuerzo para limpiar lo que ahí se monta cada día con tal de que la imagen de la Feria sea impecable, a ver si se hace el esfuerzo de intentar poner impecables las calles y barriadas de Jerez. Prometemos no molestar... ¡palabrita!