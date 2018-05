Papeles cambiados

En el drama bufo catalán, los papeles están cambiados. El Gobierno central está deseando devolverles la autonomía y los nacionalistas hacen todo lo posible para que no se la devuelvan. Esto, los actores principales, de los que hablaremos en el artículo, pero también se cambian los otros. De los anarquistas de la CUP pende el sistema. Ciudadanos, primera fuerza de Cataluña concentra sus fuerzas en ser primera fuerza del resto de España. El partido socialista olvida a sus votantes trabajadores. ERC es la cara (relativamente) moderada del bloque independentista. Etc.

Lo de los actores principales es lo principal. El PP está deseando salvar la autonomía catalana. Se dice que para sacar adelante los presupuestos con el PNV. No sé, porque al PNV le ha tocado el cuponazo, y ya está buscando el perfil del que ponerse para cobrarlo entero apoyando los presupuestos con independencia de Cataluña. Al Gobierno y, más concretamente, al Gobierno del PP le interesa devolver la autonomía porque tiene un chollo con el Estado de las Autonomías, que la crisis catalana socava.

Las autonomías significan más puestos para colocar a gentes de la cuerda, como ya se sabe. Pero también resulta que el grueso del Estado del Bienestar (Sanidad y Educación) lo gestionan las autonomías. El chollo de que otros te hagan el trabajo duro no deja indiferente a nadie y a Rajoy, menos. Encima, eso no ha supuesto que el foco mediático ni la fama ni el prestigio ni el poder abstracto se repartan. A efectos de opinión pública, España sigue siendo un estado centralizado centrado en La Moncloa. No caben ni los celos. Y, para colmo, como el PP funciona de forma estrictamente jerárquica, lo que el Estado pierde de unidad, el PP lo recoge con la otra mano, vía partido. Y fomenta la división en sus rivales, que sí suelen ser partidos (PSOE y Podemos) autonómicamente estructurados. ¿Qué persona sensata y previsible (tal como Rajoy) renuncia a esta bicoca? Normal que ande malhumorado con el estropicio.

Y normal también que los independentistas estén por el estropicio. Por lo mismo milimétricamente que Rajoy, pero al revés. Además, incluso por razones históricas, además de por las histéricas, prefieren el fuero al huevo. El huevo de una autonomía de gestión ya lo tenían, y de tamaño avestruz. Pero quieren la independencia formal. Lo real no les interesa. ¿No son republicanos? Lo suyo es o victimismo o victoria.