Pep, el antianalista de inversiones

Descartable, creo, de todo punto que Ana Botín vaya a darle el puesto de analista de inversiones a Pep Guardiola. El tío es un genio en tirar con pólvora ajena para comprar carísimo y vender a un precio más bajo, o gratis; en muchos casos, gratis total. Lo hizo en el Barça, lo repitió en Munich y ahora en Manchester se ha esmerado en dilapidar todavía más, mientras los dirigentes de los clubes siguen plegándose a sus caprichos.

Me la ha puesto botando y sin portero el sanluqueño Manuel Agudo Durán, Nolito en el siglo, en su arribada al fútbol sevillano. Ha dicho Nolito que le guardará eterno agradecimiento a Guardiola. "Ser agradecido es de bien nacido y jamás olvidaré lo que Pep ha hecho por mí. Me hizo debutar en Barcelona, me llevó a Manchester y ahora ha convencido al City para que fiche en el Sevilla, a un paso de mi casa". Como puede verse, Guardiola ha sido clave en la vida de Nolito.

Sin embargo, ha pasado Nolito de puntillas por ciertos aspectos de la gestión de Pep acerca de su persona. Por ejemplo, habría que recordar cómo Pep insistió ante el jeque del City para que soltase dieciocho millones de euros al Celta a fin de hacerse con un futbolista que él apenas había usado en el Barça. Dieciocho millones era la cláusula de rescisión que el City abonó para hacerse con el deseado Nolito, deseado por Pep, para apenas rentabilizarlo y malvenderlo sólo un año después.

Que hay que ver cómo depreció al futbolista el propio Pep a base de dejar de utilizarlo no más se llegó al ecuador del curso. Esas gestiones guardiolescas eran medio aceptadas por la carga de títulos que le acarreaba a su club, pero sin haber tocado pelo en Etihad Stadium son menos aceptables estas prácticas. De ahí que no parece que vaya a tener futuro el ex Noi de Santpedor como analista de inversiones de banco alguno cuando deje de esquilmar al club de turno.