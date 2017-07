Podemos tiene razónCloacas, TV y redes

El Parlamento de Andalucía también se dejó arrastrar por la ola de pobrismo demagógico con la que las instituciones creyeron hacer frente a la corrupción rampante. Tomaron diversas medidas ejemplarizantes. Casi todas ellas acertadas. Una fue un desacierto: recortar las retribuciones de los diputados. Parece una muestra de austeridad, pero en la práctica supone apartar de la política el talento y el mérito. Lleva a que la aspiración a un cargo público solamente atraiga a quienes no tienen oficio ni beneficio, a los ricos por su casa o a los funcionarios que conservarían en todo caso su puesto de trabajo. A todos los demás su ambición política les conllevaría un auténtico sacrificio. Pocos están dispuestos.

Así las cosas, instaurado este mecanismo erróneo de reclutamiento de la clase gobernante, lo coherente es asumirlo y atenerse a sus consecuencias. Y lo incoherente, sortearlo mediante trampas y argucias de pícaro. ¿Cómo hacen los parlamentarios andaluces para ingresar algo más de los 3.000 euros mensuales que perciben por su incansable labor como representantes de la voluntad popular? Pues redondean la nómina con prebendas y maniobras derivadas de su condición soberana. Prebenda: se adjudican dietas e indemnizaciones por participar en las comisiones parlamentarias, incluyendo aquéllas que se constituyeron al principio de la legislatura pero nunca han funcionado. Dietas que no necesitan ser justificadas. Maniobra: la Mesa del Parlamento aprovecha la mínima subida salarial a los funcionarios, tras años de recortes y congelación, para aplicársela a los 109 diputados.

La más sangrante de estas fórmulas soterradas de aumentar sus ingresos es la consagrada por la costumbre: la percepción de la citadas dietas también durante el mes de agosto, cuando no existe actividad parlamentaria alguna que pudiera explicar que los parlamentarios se las embolsen. Que digan que ellos son diputados todos los días y a todas horas, también en agosto, sería creíble... si fueran noruegos.

A este enjuague se opone de forma recurrente Podemos, el tercer grupo parlamentario de la Cámara. Siempre sale derrotado, pero siempre tiene razón. Porque ninguno de los otros se atreve a afrontar con gallardía y de cara el mal trago de explicarles a los electores que su sueldo de diputados es escaso y que su trabajo merece más consideración. Prefieren aumentárselo por debajo de la mesa.

NUNCA los más pestilentes detritos que la mente humana haya producido han encontrado cauces de difusión tan potentes como la televisión y las redes. Ríanse de los detritos fisiológicos -y hasta cadáveres- que arrastraba la Cloaca Máxima de Roma, tanto en sus pestilentes tiempos a cielo abierto bajo la monarquía como cuando en la etapa republicana se cubrió hasta su desembocadura en el Tíber. La mayoría de las cadenas televisivas serían la Cloaca Máxima a cielo abierto y las redes, la subterránea. El Tíber en el que vuelcan sus detritos y miserias somos nosotros, afectando más a los más educativamente vulnerables.

Cada vez que ha nacido un moderno medio de comunicación, primero el cine, después la radio, tras ella la televisión y finalmente las redes, se le ha saludado con un repique de campanas educativas y culturales. Además del negocio que todos son desde el principio se valoró su inmenso poder como medios de divulgación para luchar contra la desigualdad educativa y cultural, llevando la información y el conocimiento allí donde no había teatros, ni salas de concierto, ni bibliotecas, ni tan siquiera escuelas. Desgraciadamente se les olvidó que sus posibilidades divulgativas y su calidad dependían del nivel educativo de su público. La oferta y la demanda, ya saben.

Unas veces mejor y otras peor el cine y la radio han podido equilibrar la tensión entre oferta y demanda. La programación de las cuatro grandes emisoras radiofónicas nacionales lo demuestra. En cuanto al cine hay un dato incontrovertible: de las consideradas diez mejores películas de la historia, ocho son producciones comerciales de Universal (Vértigo), RKO (Ciudadano Kane), Shochiku (Cuentos de Tokio), Paramount ("El Padrino"), N.E.F/Gaumont (La regla del juego), Fox (Amanecer), Metro (2001), Warner (Centauros del desierto) y Rizzoli (Fellini 8 ½), y solo dos dependen del mecenazgo privado (La pasión de Juana de Arco) o estatal (El hombre de la cámara).

No ha sucedido lo mismo con la televisión, cuyo descenso a la abyección no cesa, y mucho menos con las redes. La televisión solo podrá mejorar -al igual que la elección entre lo excelente y lo abyecto que las redes ofrecen- si mejora el nivel educativo medio. Porque la calidad de la oferta y de la elección depende de la calidad de la demanda. Pero no parece que las cosas vayan por ahí. Más bien lo contrario.