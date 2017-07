Primer lleno en ciclo de conciertos estivales en Jerez

El Alcázar acogió la noche del viernes el primer gran concierto del verano de todos los que se celebrarán en la ciudad. La cita dejó grandes momentos flamencos de la mano del cantaor Jesús Méndez, que colgó el 'no hay billetes'. El recinto albergó a millar y medio de personas, que sufrieron eso sí la falta de ambigú al no haberse aún licitado. Ello no debería restar atractivo al gran cartel musical con el que cuenta la ciudad en estos meses, pues iniciativas públicas y privadas traerán a artistas de primer nivel.