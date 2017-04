La Psicología madrileña tiene acento jerezano

Una vez pasada la Semana Santa, en la que la gran mayoría de los jerezanos del 'Km.0' -ministros incluidos- hemos ido en peregrinación a la ciudad que nos vio nacer, toca volver a la rutina diaria de la capital del Reino.

Entenderán que los afortunados que en estos días hemos tenido la suerte de ver a la Virgen del Mayor Dolor adentrarse por Tornería o al Señor del Prendimiento siendo escoltado por su gente en el barrio del que es Rey; estemos nostálgicos de incienso o, como dirían los expertos en Psicología, afectados hasta la médula por el síndrome 'post-vacacional'.

Pues resulta que dos de los mayores expertos en este síndrome y en todos los demás son jerezanos y ejercientes. Se trata de los psicólogos Fernando Chacón Fuertes y Mª Antonia Álvarez-Monteseirín Rodríguez, decano y vicedecana respectivamente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Fernando Chacón, nieto de bodeguero, vivió en el barrio de Santiago hasta la adolescencia -finales de los 60- cuando le tocó desplazarse, conjuntamente con sus padres y sus siete hermanos, a la capital del Manzanares. Su padre, militar de profesión, siempre tuvo claro que la mejor herencia que le podría dar a sus hijos era la formación universitaria, por lo que, como dice el propio Fernando, "mi padre fue pidiendo destinos hasta acercarse a Madrid para que todos sus hijos fueran universitarios".

Y no le salió mal la idea. Fernando cursó impecablemente la carrera de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, siendo Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Se doctoró Cum Laude en la misma Universidad con la tesis titulada Altruismos y conducta de ayuda, excelente trabajo que él resume para los no iniciados en la búsqueda de conocer "si las variables de la personalidad influyen en el altruismo".

A Fernando no le dio tiempo de abandonar la Universidad porque muy joven, en 1987, obtuvo plaza de profesor titular en el área de Psicología Social, siendo posteriormente reconocido como catedrático por el Ministerio de Asuntos Sociales.

Su afán por ayudar a los demás no está cerrado al mundo académico, sino que Fernando ejerce. Y ejerce desde muy pronto, siendo el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que él preside la mejor plataforma para alcanzar su objetivo de mejorar la sociedad. Desde el año 1989 forma parte de su junta directiva, primero como secretario, y desde el año 1995 hasta la fecha como decano. Labor que compagina con la vicepresidencia primera del Consejo General de todos los Colegios de España. Con los tiempos que corren, el propio Fernando dice que "mi intención no es perpetuarme en el cargo, sino es que no consigo que se me presente nadie en contra". Y después de conocerle, no me extraña.

María Antonia, bautizada en San Miguel, vivió su niñez en la casa de la calle Larga esquina Algarve, criándose bajo la sombra del Gallo Azul. Por motivos familiares, al igual que Fernando, tuvo que desplazarse a Madrid, y fue una de las primeras mujeres españolas en cursar la carrera de Psicología.

Recién licenciada y en un país "que estaba todo por construir" fue una de las fundadoras en 1974 de la sección de Psicología del otrora Colegio de Doctores y Licenciados, que fue el germen del actual Colegio Oficial de Psicólogos, del que es vicedecana. Después de más de treinta años ejerciendo como psicóloga del Ayuntamiento de Móstoles, ha decidido jubilarse. Actualmente se dedica no sólo al Colegio, sino también a dar clases de Máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es experta en Psicología Educativa, enfocada a la etapa infantil y adolescente. Área que como ella misma reconoce está de ferviente actualidad, pero a la que hay que tratar con mesura ya que "la visibilización es importante, pero también lo es, que no se haga un circo mediático cada vez que ocurre un caso".

De toda la labor del Colegio que dirigen nuestros paisanos cabe destacar su colaboración con menores, mujeres maltratadas e incluso con el Instituto Anatómico Forense -para comunicar las defunciones-, ya que, como dice su decano, "yo quiero que el psicólogo sea útil y que sirva a la sociedad".

Pero hubo un punto de inflexión que marcó un antes y un después en la Psicología madrileña y nacional. Y es que nuestro paisano Fernando Chacón fue quien coordinó conjuntamente con su equipo y el apoyo total de Mª Antonia, la ayuda psicológica para víctimas y familiares del brutal atentado islamista en Madrid que conmocionó y paralizó a la población mundial el 11 de marzo de 2004. Una labor ingente que movilizó a casi un millar de psicólogos y en la que se prestó un servicio impagable a todos aquellos afectados por aquella terrible desgracia.

Es un lujo saber que existen jerezanos en posiciones de tan importancia, pero que nunca olvidan sus orígenes. Mientras hablaban de Psicología, ni Fernando ni Mª Antonia podían evitar recordar, juntos y entre risas, la plaza del Arenal, los viajes a las playas de Chipiona o Valdelagrana, la calle Larga, el Tempul… por lo que pueden estar seguros de que en Madrid, donde menos se lo esperen, se habla con acento jerezano.