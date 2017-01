Rendido ante la chistera de un genio

Decidió el de siempre la clasificación de su equipo para cuartos de Copa y lo hizo mediante el enésimo conejo que saca de su prodigiosa chistera. Desde aquel libre directo de Beñat como bético en un derbi no se veía algo parecido. Y es que Messi lanzó un libre al borde del área como si fuese un penalti y no hubiera obstáculo alguno entre el balón y el portero. O sea que mandó al guardameta a un lado y se lo puso en el otro. Una cosa.

Mientras van cayéndole premios a Cristiano en una especie de chaparrón incomprensible, Messi continúa deleitándonos levantando por doquier monumentos al fútbol. Vi a Di Stéfano en su esplendor y a todos los grandes que han ido surgiendo desde entonces y no tengo más salida que insistir en que como Lionel Messi, argentino de Rosario y barcelonés de adopción, nadie. Jamás un futbolista con esa capacidad de decidir y de sorprender a diario.

Lo consigue un día sí y al otro también. Es una especie de hombre orquesta que nació para que el fútbol sonase en sus botas como no ha sonado en ninguna otra. He escrito muchas veces que el balón parece un apéndice de su pie izquierdo, como si hubiesen nacido juntos en una extraña simbiosis parecida a la de los siameses. Y, claro, con esa ventaja que trae desde la cuna no hay un solo futbolista que pueda asemejársele, ni por supuesto el acaparador de premios.

Lo último de su repertorio ha sido lo de lanzar un libre con barrera como si fuese un tiro diáfano desde los once metros. Qué sicronización de mirada y golpeo hay que tener para aguantar hasta que el portero se mueve. Al pobre Iraizoz le ha repetido la faena dos veces en una semana y eso es para pedir la cuenta y dedicarse a otra cosa. Paralelamente, los premios van hacia otro destinatario y luego hay quienes se escandalizan porque no asiste a esas entregas. Cosas veredes...