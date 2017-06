Respeto a los parados

Se ofrece empleo en el Ayuntamiento de Jerez para ayudar a la inserción laboral de jóvenes en paro; eso sí, estos puestos van a tener que ser ocupados por desempleados de otros lugares porque no hay manera de encontrar jerezanos inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, requisito indispensable para poder acceder al plan de Emple@Joven. Esto es básicamente lo que viene a decir el Gobierno local en una nota de prensa colgada en la web municipal, sin ni siquiera remitirla a los medios pese a su importancia. Como se suele decir entre los periodistas, un bombazo informativo en la segunda ciudad con más paro del país. El comunicado -subido al portal de prensa un domingo de calor mientras Nadal hacía historia en Roland Garros- no tardó, como era de esperar, en acaparar las portadas de los medios, arrasando la noticia en las redes sociales ante la indignación de cientos de jóvenes de Jerez. Y si esto es grave, más sorprendente es aún la ignorancia mostrada por la delegada de Recursos Humanos, con desconocimiento absoluto de la última reforma de la Garantía juvenil, ya que en la nota anima a los jóvenes a inscribirse en el sistema cuando, desde diciembre de 2016, se hace de forma automática al apuntarse al paro, con el fin de agilizar los trámites y poder beneficiarse de sus medidas. Cualquiera que entre en la web del INEM puede comprobar que así se recoge con un aviso que dice: Muy importante http://www.citapreviainem.es/como-inscribirse-en-la-garantia-juvenil/

Sin entrar ya en los garrafales errores cometidos al dar una información de máximo interés público, el sólo hecho de decir que el Ayuntamiento no puede contratar jóvenes de Jerez, sea por el motivo que sea, en un municipio que está a un solo puesto de convertirse en la ciudad de España con más paro, es para exigir responsabilidades políticas por la mala información o simplemente por hacer planes que no se ajustan al perfil del joven de Jerez. Un titular de este calibre exige cuanto menos una explicación del Gobierno local y no un simple comunicado. Los planes de empleo para Jerez son para ayudar a la inserción laboral de sus parados, no para buscar a la desesperada personas de fuera para unos puestos que bien falta hacen.