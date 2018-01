Ea, ya han llegado los Reyes Magos. Hoy nos hemos levantado con la intriga de ver qué nos han dejado junto al Belén o junto al árbol, y hemos podido comprobar que un año más, pese a vientos y truenos, la magia de los Reyes persiste y de una u otra forma ha visitado cada hogar para recordarnos que un nuevo año comienza, y que independientemente de cómo nos hayamos portado, siempre hay quien de forma generosa ve algo lo suficientemente bueno como para que los Magos dejen un presente que nos recuerde que lo bueno puede más que lo malo. Ojalá seamos capaces de recordarlo durante este nuevo periodo que comenzamos y lleguemos a diciembre habiendo aumentado en algo la balanza de las cosas buenas. Y todo ello pese a los agoreros que auguraban que no habría cabalgata, que los Magos no se pasearían por entre nuestros niños… ¡como si no fuesen Magos!

Ahora queda por delante hacer buen uso de lo que lo que nos han traído y compartir al menos algo con quienes por uno u otro motivo se hayan visto menos favorecidos. Pero sobretodo, confiemos en que los Magos hayan traído a nuestros gobernantes sapiencia suficiente para tirar hacia delante de nuestra ciudad, que buena falta le hace un tirón de verdad, y sobre todo inteligencia para desarrollar proyectos que engrandezcan y mejoren el futuro de Jerez y manejar los fondos que para ellos se puedan recibir. Deben ser proyectos que propicien generación de empleo e inversión y no solo cubrir el gasto corriente de aquellas cosas que se deben hacer con los impuestos que ya pagamos. Deben ser ideas que busquen la unidad de todos los que tienen la oportunidad de decidir, ya sea desde el gobierno o la oposición, y desde luego, que ninguno esté tentado de poner palos en las ruedas para conseguir votos con el fracaso de algunos y el mal de muchos. Ojalá todos los que ocupan un sillón en nuestro Ayuntamiento tengan como único objetivo conseguir que el futuro de nuestros jóvenes esté aquí y no allende las fronteras. Ahí, en esa generosidad, se demostrará que hoy, efectivamente, es el día de… ¡los Reyes Magos!