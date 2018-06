Sánchez y Sánchez

Siete años después vuelven a "alinearse todos los astros" para los socialistas, como entonces dijo un veterano político en Jerez. Gobierno en el Ayuntamiento, en la Diputación, en la Junta y en Madrid. El PP nunca ha llegado a conseguirlo, pues lo de Andalucía se le resiste. La última vez que se vivió algo así en Jerez fue en la época de Pilar Sánchez. Ahora, con otra Sánchez, Mamen, el PSOE jerezano ve todas las administraciones de nuevo con el mismo color político, algo que no siempre ha sabido rentabilizar aunque, sin duda, modifica el discurso. Sobre todo de aquí a las próximas elecciones, en las que ya no encontrará ningún enemigo más allá del PP y Ciudadanos, pues el acuerdo al que ha llegado Pedro Sánchez para ser presidente incluye prácticamente al resto de partidos del arco parlamentario. ¿Cómo afectará lo sucedido el viernes en el Congreso a la vida municipal? Me temo que asistiremos a una campaña electoral, ya en marcha, bastante crispada. El PP ha perdido el Gobierno central de una manera que tal vez no esperaba, por mucho que su estrategia frente a la corrupción había agotado ya la paciencia de muchos, incluidos socios que días antes le habían apoyado los presupuestos. Es una salida difícil de digerir por los populares y eso hace prever unos meses de campaña en el que unos y otros tratarán de sacar a relucir pecados y contradicciones. Las municipales serán las primeras elecciones tras la moción de censura que ha derrocado a Rajoy. Sabremos entonces hasta qué punto pasará factura a unos y otros a nivel local, por ejemplo viendo qué tipo de concesiones hará el PSOE a quienes le han apoyado. En próximas semanas se verá el papel que desempeñan en esta nueva etapa de Gobierno formaciones como Podemos, aunque parece claro que tanto si están o no conformes con Pedro Sánchez, los de Pablo Iglesias, como Izquierda Unida, siempre apoyarán en los ayuntamientos a socialistas antes que a populares.

Pero volvamos al principio. ¿Habrá sintonía entre el Ayuntamiento de Jerez y el nuevo Gobierno, ese que hasta ahora, en palabras de los responsables políticos municipales y sus socios, "ha machacado a Jerez"? Si preguntamos en las filas socialistas, sin duda, sí. Para el PP, también de la noche a la mañana, todo lo contrario. Con el presupuesto municipal, que necesita el permiso de Hacienda, asistiremos a la vuelta de la tortilla, y si algo no sale adelante escucharemos aquello de la herencia que dejó Rajoy, como años llevamos escuchando lo del legado de Zapatero. Y desde ahora el desembarco de ministros en Jerez no será del PP, sino del PSOE. Esperemos y, de ser así, que sea para bien y no para pasearse. Sin olvidar que Mamen Sánchez nunca ocultó sus preferencias por otro Sánchez, Pedro, en las recientes batallas internas.

Veremos cosas en los próximos días que nos sorprenderán. Por arte de magia, a partir de ahora todo lo que venga desde Madrid será gloria bendita para el PSOE y un ataque a la ciudad para el PP. Ni el gran Anthony Blake, que anoche triunfó en el Villamarta, podría hacerlo mejor. O tal vez todo sea producto de nuestra imaginación.