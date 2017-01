Q style="text-transform:uppercase">ue la noche del pasado jueves el niño de Camas hiciera el ganso -o algo mucho peor- en el estadio que lo hizo futbolista grande tiene mucho delito, por mucho que le dijeran en una grada con abundancia de burros, como en la de casi todos los campos de fútbol. Su sueldo, más alto que el de todos los que lo insultaron juntos, la profesionalidad que debe tener cualquier deportista -y más uno de élite como dicen que es él- no le permiten dirigirse a los espectadores como lo hizo. Sus besitos, sus manos juntas, sus tonterías chulescas no fueron más que burdas acciones para reírse de una afición que, como es habitual en tantos estadios, pierde la razón y actúa de forma injustificable. Por eso, un futbolista mimado, pagado infinitamente más y mejor de lo que su trabajo merece, no puede caer en esas actuaciones de niño con pocas luces. Sin embargo, todo lo de semejante personaje puede hasta pensarse que es cosa de este fútbol de desquiciados. Pero lo que no tiene justificación alguna es la actitud de algunos medios de información madrileños que la noche del partido y el día siguiente se pasaron un tiempo infinito emitiendo imágenes de la grada del viejo Nervión o narrando la sarta de 'mensajitos' contra el personaje futbolero vestido de morado, diciendo pestes de la afición sevillista o escribiendo barbaridades contra los voceros del Sánchez Pizjuán, mientras pasaban de puntillas -cuando no justificando- la chulería del futbolista que entraba al trapo sin medida alguna. Lo peor de todo es que tales informadores -o lo que sean- son los mismos que tratan con la punta del pie -nunca mejor dicho- a cierto jugador de otro equipo cuando a éste también se le suelta la lengua impunemente. Volviendo al muchacho de Camas, lo que más me gustó de sus declaraciones fue que dijera que a él lo van a enterrar con una lápida en la que aparezcan los dos escudos de sus amores. ¡Ole la sensibilidad artística!