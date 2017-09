Servicios hipersensibles

Probablemente Jerez no sea ni de lejos una de las ciudades más sucias de España. Pero la mayoría de sus ciudadanos así lo creen y eso debería al menos hacer reflexionar a los responsables del Ayuntamiento. Según un estudio realizado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) a través de una encuesta de la empresa demoscópica Ipsos, los jerezanos son los que peor valoran los servicios municipales de entre las treinta principales ciudades españolas más pobladas. Entre los numerosos suspensos que los jerezanos ponen a esos servicios, destaca poderosamente el de la limpieza viaria, calles y aceras, y recogida de excrementos de mascotas en la vía pública, con un 80% de opiniones negativas. Tampoco el cuidado de los parques y jardines ofrece datos muy alentadores, con sólo un 28% de los encuestados satisfechos. Y el transporte público ofrece mucho margen de mejora por cuanto sólo cuenta con un 32% de opiniones positivas. El suministro de agua y la recogida de basuras, que a menudo generan oposición de algunos colectivos que piden su 'remunicipalización', son precisamente de los que mejores notas obtienen, siendo éstas por supuesto también mejorables. Es éste otro dato a tener muy en cuenta, pues existe mucha demagogia contra la gestión privada de servicios.

Dice el director de OSUR que todo ello revela "el malestar que se está viviendo en Jerez" y la "hipersensibilidad ciudadana" en cuestiones como la mencionada de los excrementos animales en la vía pública. Sería muy de agradecer que toda esa "hipersensibilidad" -caso de existir, que nadie lo pone en duda- se trasladase a una mayor concienciación cívica, pues si bien es cierto que la limpieza viaria es francamente mejorable en Jerez, no lo es menos que la educación en la materia también lo es. Pues no es más limpio quien más recoge, sino quien menos ensucia. Y eso se traduce en ahorro de dinero para el contribuyente. En pleno siglo XXI hay mucha gente que piensa que todo lo que tira al suelo, desde una colilla a una bolsa de patatas, pasando por un colchón usado, se recoge luego por arte de magia. Como además Jerez -por mano de sus gobernantes- decidió hace años crecer a lo ancho, el gasto en limpieza viaria se multiplicó hasta casi el infinito y cuando han llegado las vacas flacas se ha notado más de lo normal. De ahí esa impresión de que Jerez, que hace no mucho tiempo lucía limpia, hoy es una ciudad que está más sucia. Eso se traduce no sólo en malestar ciudadano sino también en mala imagen para una ciudad que vive del turismo.

Tiene trabajo por delante el actual gobierno municipal en los dos años que le restan en este mandato para tratar de corregir una situación que le puede pasar factura electoralmente, pues son las cuestiones pequeñas y más cercanas, las que están a la vista de todos, y no las cifras macroeconómicas, las que más llegan al ciudadano-votante. Así que ojo con que esta encuesta no esconda algo más que un malestar con la limpieza.