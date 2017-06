Parece que los sevillanos están encantados, al menos de momento, con "la playa artificial urbana" que se ha inaugurado este fin de semana en el Puerto de Sevilla, un espacio de arena, con piscinas y chiringuitos, en el que podrán realizar todo tipo de actividades acuáticas. Según recogía la prensa del sábado, la inauguración de 'Sevilla Beach' ha sido un éxito, con gran afluencia de público, no sé si por la ola de calor que hemos sufrido estos días o simplemente porque se trata de una iniciativa que, además, de ofrecer una alternativa de ocio en verano, genera empleo.

¿Les suena este proyecto? Seguro que sí, pues la famosa playa de Jerez no tardó en hacerse viral en las redes sociales tras presentar el anterior gobierno del PP la iniciativa 'Jerez Beach'. El objetivo era dar vida al parque González Hontoria, durante los meses de verano, ofreciendo a los jerezanos y visitantes de otras localidades una forma de disfrutar de su tiempo libre soportando mejor el calor. Además, según explicaron en su día, este proyecto iba a generar 80 empleos directos y unos 30 indirectos, todo ello en la segunda ciudad con más desempleo del país, si se toma como referencia la tasa de paro a mayo de 2017, período en el que Jerez escala un puesto desde el estudio de Indicadores Urbanos referente al 2016.

En medio de este panorama desolador, con cifras aún mayores de paro en mayo de 2015, la propuesta se encontró con el rechazo frontal de la oposición que consiguió frenar el proyecto tras asumir el gobierno del PSOE la alcaldía gracias al pacto de investidura con Ganemos e IU. Reconozco que siempre me quedé con las ganas de conocer la repercusión de un proyecto que, desde un punto de vista personal, veía como algo positivo para Jerez, pues hay que ir más allá del concepto playa. Al margen de los memes en redes y de las críticas habituales de la oposición a lo que promueve el que gobierna, creo que es bueno ofrecer una alternativa de ocio a los jóvenes jerezanos en verano y a las familias que no tienen la oportunidad de ir a la playa, simplemente porque la gasolina también cuesta en una ciudad en la que siete de cada diez familias aún no han notado la recuperación.