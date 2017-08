El verano es buena época para la lectura. Precisamente ha caído en mis manos estos días el libro; "Siria, el país de las almas rotas. De la revolución al califato del ISIS" de la pareja de periodistas Javier Espinosa y Mónica G.Prieto. Impresionante y documentadísima obra sobre una realidad que sucede ahora mismo y que pasa de puntillas sobre nuestro conocimiento y nuestras conciencias.

Es un país con una importante posición geoestratégica con fronteras entre Turquía, Irak, Jordania, Líbano e Israel. Desde hace años sumido en una tremenda y brutal guerra que ha producido millones de desplazados y refugiados en los países del entorno y en Europa, principalmente. Lo que empezó siendo un levantamiento popular contra el régimen oficial se ha convertido ahora en un laberinto de todos contra todos en un puzzle difícil de interpretar y aún menos de resolver. Lejos de la tradicional enemistad entre las dos corrientes más importante del mundo musulmán, chiíes y sunís, en Siria intervienen también alauíes, del presidente Al Assad, kurdos del norte del país, El Estado Islámico de Irak y Siria y últimamente países occidentales y finalmente Rusia.

Parece que a muchas potencias de la zona, de todas creencias y religiones, e incluso a Occidente les interesa una Siria débil y dividida. Por otra parte al no ser, como Irak, un país demasiado rico en petróleo la intervención en el conflicto no atrae a nadie. Y mientras tanto el pueblo sirio se desangra, los niños, toda una generación de adultos, sufren tremendos bombardeos, uso de armas químicas y un sinfín de penalidades. Y sin esperanzas porque en este conflicto no va a haber nunca vencedores y vencidos, todos va a ser perdedores porque el germen de la violencia se ha implantado y arrancarlo llevará mucho tiempo.

En un país milenario, con riquísima cultura y cuna de civilizaciones salvar la vida ahora es lo que importa. Pero los que sobrevivan tendrán toda su vida las almas rotas. Y eso no tiene arreglo.