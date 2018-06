Solo veo antiespañoles

Han ganado los buenos o los malos? ¿Nos hemos librado del mal o hemos caído de lleno en él? Es curioso lo de España. El presidente Calvin Coolidge decía que Estados Unidos es el país donde las cosas son siempre lo que son. Qué gran definición, que aquí se da justo al contrario. En este país las cosas no son nunca lo que son. De hecho, ahora tenemos un Gobierno antiespañol, en España. Qué paradoja más deliciosa, que no puede dejar de recordarme El hombre que era Jueves, de Chesterton. Ese disparatado conciliábulo de anarquistas para destruir Inglaterra, donde finalmente todos eran agentes antianarquistas infiltrados por Scotland Yard. "Sé siempre cómico en la tragedia. ¿Qué se puede ser si no?", decía el protagonista. Y desde luego nuestra tragedia es bastante cómica. ¿Qué haría el PSOE si finalmente consigue destruir España? Podemos podría irse a Irán o Venezuela a proseguir el negocio, pero el PSOE, sin contubernio internacional, ¿a qué se iba a dedicar si acaba con España? Pero, sobre todo, ¿por qué querría hacer una cosa tan estúpida? No conozco ningún madridista que quiera destruir el Real Madrid, ni ningún sevillano que quiera destruir Sevilla. Pero este Gobierno es antiespañol, quiere destruir su país porque odian la tortilla de patatas y los chiringuitos, o porque es la única forma de no cenar en Navidad con la suegra. Vete a saber.

Nos quejamos de la absurda nostalgia antifranquista de la izquierda, contra Franco se vivía mejor, pero la nostalgia anticomunista de la derecha es casi más simpática. Siguen pensando que hay miles de rojos emboscados en el monte, esperando para destruir España, por el simple gusto de hacerlo. Ha llegado el apocalipsis antiespañol, Dios nos ayude. Y tienen a miles de abuelitos acumulando agua potable y arroz en las despensas, aterrorizados. Decenas de tesoreros huyendo a Suiza, inconsolables. Como si España no hubiera sobrevivido ya a González, a Aznar, a Zapatero, a Rajoy, a Pujol, a Puigdemont, a Revilla, a Gaspart, a los pantalones láser, a las hombreras, al peluquero de Ronaldo, a Belén Esteban, a un disco de Jesulín, a Kiko Rivera. Hemos sobrevivido incluso a una novela de Ana Rosa, por Dios. Además, criaturas, piensen un poco. Aunque estos señores de verdad quisieran destruir España, ¿creen que se pondrían de acuerdo en cómo?