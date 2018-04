¡Supongo que sí!

Ni en sueños alguien podría pensar cargarse el prestigio de la universidad Rey Juan Carlos como lo han hecho. Ahora mismo, vale más el marco de los títulos que los propios títulos. Y eso que el año pasado ocupaba el nº 13 en el ranking nacional de universidades. Y lo malo es que la hemorragia de descrédito sigue aumentando día a día. Claro que a algunos este tipo de noticias, o las que provoca cada vez que lo llama Puigdemont, el tontolaba que preside el parlament, les está viniendo de lujo. Apenas se presta atención ya a lo que ocurrió con la Gurtel, la Púnica, la Caja B, o los regalitos que se hicieron con los fondos de los ERE. Cuando nos demos cuenta, aquí no habrá pasado nada con la financiación de los partidos, ni con unos miles de millones que se repartieron de aquella manera. Solo quedará una lista de políticos señalados por atribuirse títulos académicos que no tienen. ¡Joé es que son tontos hasta para eso! ¿Alguno pensó que los votantes los elegían por sus dotes académicas? En este país, se vota al partido y este es quien elige a los que van a salir elegidos. ¿Todavía no se han enterado?. Donde tienen que medrar es en el partido, no en la universidad, donde no pintan nada aparte de hacer daño. Entretanto aquí, el Ayuntamiento tiene un aviso serio del Ministerio de Hacienda para que pague a los proveedores en 30 días. Mira, lo mismo asistimos en directo a lo de los panes y los peces en versión laica. O los del ministerio son tontos, o nos toman por tontos (más probable). Como diría el Mariano, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible que pueda ser. El gobierno municipal podría aprovechar para enseñarnos de qué son esos 100 millones en facturas que dicen que se han encontrado en un cajón y que es lo que les impide cumplir el plan de ajuste. Y de camino podrían contarnos, si lo saben, que tiempo llevan en el gobierno para haberse enterado, en que se gastó el gobierno anterior los 13.300 millones de pelas que cogió de Ajemsa. Al ministerio no sé si le gustaría saber eso, pero a los jerezanos... ¡supongo que sí!