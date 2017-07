D esparecieron sin dejar rastro hace ya tanto tiempo que ni me acuerdo, los termómetros publicitarios que, en calles o plazas, nos confirmaban lo que nuestro cuerpo serrano más o menos intuye: que hace más frío que en la comunión del Yeti o, por el contrario, más calor que el bautizo de Lawrence de Arabia.Uno salía a la calle durante el estío y calculaba por dónde podría ir la cosa, hasta que te topabas con el reloj-termómetro y te dabas cuenta de que no, que no estabas destemplado o caliente como los palos de un churrero, si no que había llegado el verano para sofoco de aquellos que no tenemos un yate, el aire acondicionado todo el día puesto sin pensar en la factura de la luz, o una piscina privada donde refrescarse los países bajos en esos días en el que el viento de Levante invita a quedarse en casa, a la sombrita o, si sopla mucho y durante muchos días, incluso te anima a matar a alguien.Se echan en falta, la verdad. En los informativos de televisión salen las temperaturas de Sevilla y Córdoba (recurrentes lugares a los que se acude siempre para recordarnos que estamos en Andalucía, como si en Jaén o Jerez no hiciera ese calor) en los termómetros callejeros y aquí solo podemos acudir al móvil (el mío falla más que una impresora del chino) o a algún cartel de farmacia, y poco más.Recuerdo aquellas noches de guardia en mi trabajo durante las cuales, y en pleno silencio de la madrugada, se escuchaba el cambio del aparato de la hora a la temperatura. Ahora, como digo, no hay más que farmacias donde poder confirmar el frío o el calor que tenemos. También podemos observar cómo están las terrazas de los bares, pero como por arte de birli birloque hay establecimientos que funcionan siempre y otros que jamás (¿de qué vivirán?), pues tampoco nos sirve.En fin. A la espera de que los repongan (aunque dudo que lo hagan) habrá que fiarse del pañuelo, los sudores o, si es invierno, el frío que nos hace tiritar.