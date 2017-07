Villar y Vitolo, estrellas del verano

Está claro como el agua clara que Vitolo puede que juegue dos veces esta Liga en Nervión, primero con Las Palmas y después con el Atlético de Madrid, pero lo que no está nada clara es la deriva que va a tomar el asunto. Así como en el caso de Ángel María Villar su estancia a pensión completa en Soto del Real es la punta de un iceberg de insondables dimensiones, la historia de deslealtad del jugador canario con el Sevilla es de final impredecible.

Son dos historias, la de Villar y la de Vitolo, en las que la picaresca es el común denominador y en el que la acción delictiva sólo parece clara en el caso del eternizado presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Cada día, un capítulo nuevo para cada caso, pero así como el casting del asunto Vitolo está cerrado, en el del abogado por Deusto enjaulado en Soto del Real no hay día en que no aparezca un nombre para un reparto que da la impresión de ser kilométrico.

No cabe duda de que si los veranos se nutren de grandes culebrones para completar los informativos, en éste se le ha ido la mano al administrador de noticias. ¿Qué ocurrirá en el caso del futbolista desleal? ¿Irá tan lejos el Sevilla que Las Palmas hasta se quede sin cobrar su propina? Los más radicales aconsejan desde sus púlpitos pagar tarde, mal o nunca, mejor nunca. Lo seguro es que el Sevilla no va a soltar un euro mientras no se sepa en qué queda la cláusula de rescisión.

De todas formas, lo veo asunto muy menor en comparación con el de Villar. Saliendo un día sí y otro también un nuevo personaje, la película gana en interés. Lo último es la acusación de Eduardo Herrera en el diario As desvelando cómo en 1988 sucumbió ante Villar por una engañifa de Rafael Cortés Elvira. Herrera se la tenía guardada como tantos y tantos, por lo que cada día vamos a ir desayunándonos con un nuevo nombre para un reparto kilométrico. Distraído verano asaz.