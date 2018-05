Hay años que sobra la Supercopa de España

Tiene poca, o nula, tendencia al escarmiento nuestro fútbol, mayormente a la hora de confeccionar el calendario, el sobresaturadísimo calendario de cada temporada. La final de Copa, que es la mayor fiesta del curso, suele ser de difícil inclusión por ese mismo motivo de la sobrecarga de partidos. Siempre lo que debería ser tratado con el mimo que merece termina siendo como un contratiempo por lo difícil que resulta encontrarle sitio.

Hay años en que se pretende colocar como lo que debiera ser, la fiesta final del curso, pero rara vez se consigue. Las competiciones europeas, también sobrecargadas desde la caída del Telón de Acero, no ayudan, precisamente a encontrarle una fecha adecuada. Y el colmo del disparate fue lo del curso recién terminado, con la final de Copa metida con calzador en el corazón de la Liga y en un campo donde veinticuatro horas después se libraba un partido liguero, un espanto.

Por si fuera poco aparece lo de la Supercopa de España, un invento que sólo tiene sentido cuando el campeón de Liga y el de Copa no es el mismo. No es la primera vez que ocurre, pues no hace mucho, el Barça también hizo doblete y a pesar de eso tuvo que revalidar su supremacía jugando contra un Athletic al que había derrotado claramente en la final de Copa. Hasta desde Ibaigane se le pusieron reparos a tal disparate y ni siquiera sacaron la gabarra tras su triunfo.

Con el calendario como está, sólo el afán recaudatorio puede justificar todo esto. Un afán recaudatorio multiplicado por el papel que desempeña hoy la televisión, pero que resulta difícil de explicar. El fútbol tiene unas ubres tan llenas que ahí andan los mandarines succionándolas hasta la extenuación. Y al parece no hay ni una sola mente lúcida que le ponga vallas al campo ni que explique por qué el que hizo doblete ha de ir a una especie de reválida. ¿Revalidar qué?