Dos asignaturas pendientes

Comienza la cuaresma con la misma ilusión de todos los años, con la luz de la vida aún esquiva pero dejándose entrever en rejonazos certeros que despiertan el alma por cualquier esquina de Andalucía.Ciertas cosas han cambiado para gozo de todos como la ya imparable restauración de la Basílica de la Patrona, la reapertura tan añorada del templo del Apóstol y la inminente finalización de las obras de la ermita de San Telmo. También con los Ramos estrenaremos a la cofradía de Pasión, procedente casi del “ más allá” cubriendo de esta forma otro sector de Jerez donde llega ya la transmisión de la fe a través de nuestras hermandades y donde se vertebra otra zona de nuestra ciudad con el faro del Evangelio. Pero existen dos problemas no resueltos que merecerían toda la solidaridad y preocupación de los que queremos esto como lo que más y que Dios quiera que se resuelvan lo más pronto posible.El primero es la sede de la Hermandad de la Bondad y Misericordia. Sé que es un tema difícil de resolver, pero resulta sorprendente que una hermandad que surge en un barrio absolutamente maltratado y con infinitos problemas sociales, no reciba acogida en su parroquia. A estas alturas de la película el poder cuasi absoluto de determinados parroquianos (Comunidades “pluscuamperfectas”) niega de manera sistemática la presencia junto a ellos de los que de verdad pueden evangelizar en ese entorno porque llevan en la sangre la voz del pueblo. Dirán lo que quieran, pero esto para mí se llama intolerancia con todas las letras.El segundo es el futuro incierto de la Agrupación de las Siete Palabras, ligado a la no construida parroquia del Rocío. Son un ejemplo de fidelidad a la Iglesia en este mundo cofradiero y creo que merecen alguna salida a su situación. Ojalá pronto nos emocionemos cuando veamos su Cruz de Guía anclada en la fe de siglos de este pueblo.