Sin bipartidismo, sin salidaDedazos

Creerse a pies juntillas los resultados de una encuesta preelectoral es del género tonto. Pero es más tonto quien desconfía y desdeña una serie sucesiva de encuestas con resultados idénticos o similares. Lo que importa es la tendencia consolidada en el tiempo. Hay que hacerle caso.

Hagamos caso, pues, al barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -el instituto de sondeos con más motivos para ser neutral- publicado esta semana. Fueron entrevistados casi 2.500 españoles en los diez primeros días de abril. Y en materia de intención y estimación de votos dijeron lo mismo que los consultados en prácticamente todas las encuestas realizadas desde la última vez que hubo elecciones (junio de 2016). Eso es lo significativo.

Cuando escribo "lo mismo" me refiero a las grandes líneas de la voluntad popular y los rasgos fundamentales de la escena política. Cierto que hay un partido que no ha dejado de perder puntos (nueve) en las preferencias del electorado -Partido Popular- casi en la exacta medida en que otro -Ciudadanos- los ha ganado. Es lo más novedoso del panorama político español y la resolución de esta competencia en el centroderecha marcará el futuro inmediato y mediato que sellarán las convocatorias electorales previstas.

Siendo lo novedoso, no lo veo yo como lo más trascendental. Lo trascendental no va a ser si Ciudadanos confirma su sorpasso a un PP en declive al que la mejora de la economía no le llega para hacerse perdonar sus numerosos y graves pecados ni si, al otro lado del espectro, el PSOE resiste, pese a la inepcia de Pedro Sánchez, la OPA hostil lanzada por Podemos desde su nacimiento. Las dos posibilidades, a derecha e izquierda, son viables y están fundamentadas.

¿Qué es lo trascendental de la sucesión de sondeos comentada? La unanimidad en dos tendencias que entre sí encierran una paradoja. Una, que el bipartidismo alcanza las cotas más bajas de la historia democrática (46% entre PP y PSOE, según el CIS). Y dos, que los cuatro partidos nacionales están tan empatados en votos previsibles y reparto de diputados que conseguir una mayoría absoluta en el próximo Congreso si pactan sólo de dos en dos parece quimérico.

De modo que cuando se cierre el ciclo electoral inminente es probable que el Gobierno de España dependa una vez más de un concierto oneroso con los nacionalistas. Muerto el bipartidismo, el tetrapartidismo tampoco es una salida. ¿No tenemos remedio?

DEDAZO es la designación por el poder de un candidato a un puesto público, sin las formalidades de rigor. Por la santa voluntad de alguien. Esta semana ha habido dos sonados. Uno lo ha dado Rajoy, desde La Moncloa, creando un triunvirato en Madrid para gobernar la región de la capital. Y así gobernar por personas interpuestas. Garrido, García Escudero y Vera no son Pompeyo, Julio César y Craso. Son unos mandados; el primero ocupará la poltrona del edificio de Correos y los otros dos lo vigilarán desde Génova. El botón del ascensor en el Partido Popular lo pulsa el dedo presidencial: Fraga puso a Aznar, Aznar eligió a Rajoy, y Rajoy pondrá a su sustituto sin que nadie le chiste. Eso si lo decide desde el poder, porque si lo pretende después de que lo desalojen, ya no podrá.

El otro dedazo lo ha dado en Berlín el fantasma del político antes conocido como Carles Puigdemont. Al estilo de Prince podría tener un acrónimo, EPACCCP, que lo convertiría en un personaje de Astérix: encuesta-de-población-activa-en-la-Unión-Soviética. (Lo mismo le gustaría esa imagen de irreductible galo que resiste al invasor). Lo cierto es que EPACCCP ha designado para la Generalitat a un fanático supremacista como sucesor a título de presidente provisional, un tal Qim Torra, al que le prohíbe incluso usar su despacho, que queda como espacio restringido para uso exclusivo del fantasma. También esto es tradición de los antes llamados convergentes y ahora conocidos como PDeCat, JxC o banda del 3%. Pujol designó a Mas, Mas a Puigdemont y ahora EPCCCP lo hace con Torra.

Este abogado es considerado un personaje exaltado proclive a la hiperventilación. Tanto, que hasta los habitualmente tibios del ámbito de Podemos/Colau, están preocupados con su antiespañolismo exacerbado. Los dedazos no son malicias exclusivas de populares y convergentes. Nadie se libra. Tampoco los socialistas andaluces. A Chaves lo mandó a Andalucía Guerra, cuando en 1990 defenestró a Borbolla. Casi cuatro lustros después, Chaves abdicó en Griñán. (El día que los miembros del comité director del PSOE regional se reunieron en un hotel de La Cartuja para ratificar ese dedazo, la fila de coches oficiales en los que habían llegado daba la vuelta a varias manzanas). Y unos años después, Griñán designó sucesora a Susana Díaz; la exagerada obligación de avales impidió que hubiera primarias.

Pero los relevos son traumáticos: Aznar y Rajoy se detestan, Griñán y Chaves se enfadaron, y Mas ha roto con Puigdemont. Unos hacen de Saturno y otros de Cronos. Al hispanoescéptico Torra le puede pasar.