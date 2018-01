El bolero de Ravel

Hace muchos años, en 1982, vi bailar a un joven argentino llamado Jorge Donn, todo un virtuoso de la danza, quien con una coreografía de Maurice Béjart ejecutó de manera magistral el Bolero de Maurice Ravel. Esta obra, que fue compuesta para la bailarina Ida Rubinstein y estrenada en París en 1928, inicia con mucha suavidad, me atrevería a decir que tímidamente, pero poco a poco va in crescendo conforme se van incorporando la flauta, el clarinete, el fagot, el clarinete alto, el oboe y otros más. Entonces la composición va engrandeciéndose hasta que con todos los instrumentos se llega a una plenitud extraordinaria.

Muchas veces he pensado que esta obra musical es como la vida, porque cada ser humano tiene un papel que debe interpretar en armonía con los roles de los demás. De esta manera las piezas se ajustan a la perfección, consolidando los sistemas tanto familiares como sociales. Sin embargo, basta con observar alrededor para ver que muchas personas no suman, sino que restan. Parece que ciertos personajes se niegan a representar la parte del guión que se les ha asignado sin darse cuenta del perjuicio que provocan con su rechazo. Vivimos en una sociedad en la que la libertad no es entendida como un ejercicio de responsabilidad, sino como el derecho a contrariar el bien común provocando, entre otras cosas, la eliminación de los no nacidos, la corrupción política y una permisividad por donde se cuelan de manera perversa ideologías que enarbolan errores antropológicos y tergiversan el orden natural de la creación.

Si Jorge Donn hubiese decidido no seguir la coreografía que se le marcó o si los músicos hubiesen hecho caso omiso a las partituras, la perfección de aquel espectáculo se hubiera transformado en un caos.

La libertad consiste precisamente en asumir con nobleza e inteligencia el rol que a cada uno le corresponde, comprometiéndose a gestionar de manera responsable y consensuada los cambios indispensables para enriquecer la convivencia.