¡A cachondeo!

Joé, vaya semanita que llevamos. Es que me estoy haciendo viejo y hay cosas que no entiendo, por ejemplo… ¿se puede suspender algo que no se ha puesto en marcha? ¿Se puede uno cachondear de un país sin que pase nada? ¡Ustedes mismos! Yo creo que mientras no me cague en la madre que parió a alguno de los miembros del 'Govern' de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por más que les joda, no me podrán acusar de insulto, y si después de lo visto con los 'Mozos' de Escuadra (sí, se han portado más como mozos que como mossos), me niego como médico a atender a alguien, tampoco me pasará nada ¿no? Ellos lo hicieron y ambos trabajamos para cuidar a las personas, y los jueces no han dicho ni mú. También me pregunto que si los cargos públicos que desobedecen al poder judicial siguen pavoneándose por ahí, ¿puedo yo pasar de lo que me ordene un/a juez/a? Es solo por saberlo, porque la impresión que uno tiene es que no, y que además la justicia es independiente y no la manejan los políticos, pero la verdad es que últimamente hay motivos para pensar en algo que no me atrevo a decir, pero que termina en…. ondeo. Seguiremos esperando a ver en qué termina ese pulso que algunos sediciosos y otras cosas, hacen a la justicia. Lo mismo termina en nada, lo cual demostraría, una vez más, en que algo de cachondeo tiene todo esto ¿no? Entretanto, aquí, en Jerez, pintamos bancos de colores, nos peleamos por decidir por dónde cogerán los pasos en Semana Santa, y lo que es más grave, destinamos 4 policías locales a la lucha contra la violencia de género y lo vendemos como quien hace algo extraordinario. En una ciudad como la nuestra, donde 2.000 parejas, es decir, 4000 personas tienen orden de alejamiento unos de otros, estos 4 agentes, y que la Policía Nacional tenga el personal que tiene en el SAF (Servicio de Atención a la Familia) para denuncias de padres contra hijos, hijos contra padres o entre parejas, suena a algo muy inquietante a pesar de las buenas palabras de los políticos. Viene a confirmar que la violencia de género, también se la toman…. ¡a cachondeo!